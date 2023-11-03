ويفا يقرر المشاركة في تنظيم جائزة الكرة الذهبية اعتبارا من 2024

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "إنه لقاء بين أفضل علامتين تجاريتين في كرة القدم. من ناحية، الجائزة في كرة القدم هي الكرة الذهبية، ومن ناحية أخرى، لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل مسابقة في العالم" في إشارة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" ومجموعة أموري المالكة لصحيفة ليكيب ومجلة فرانس فوتبول الفرنسيتين الجمعة عن توقيعهما شراكة لتنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية ابتداء من العام المقبل.

وستظل مجموعة أموري ومقرها العاصمة الفرنسية باريس مالكة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتول سنويا منذ العام 1956 وستستمر في الإشراف على التصويت، بينما سيتولى الاتحاد الأوروبي للعبة مسؤولية تسويق الحقوق التجارية بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي.

وسيتم أيضًا منح جائزتين جديدتين في عام 2024 تتعلقان بأفضل مدرب لدى الرجال والسيدات، ستضافان إلى الجوائز الثماني الحالية (الكرة الذهبية للرجال، الكرة الذهبية للسيدات، كأس كوبا لأفضل شاب، كأس ياشين لأفضل حارس مرمى حارس مرمى وكأس غيرد مولر لأفضل هداف، وأفضل ناد للرجال، وأفضل ناد للسيدات، وجائزة سقراط الخاصة بمكافأة المبادرات الخيرية والمجتمعية للاعبين.

وقال المدير الإداري لمجموعة أموري جان إتيان أموري: "إننا سعداء جدا بهذه الشراكة للمشاركة في تنظيم حفل الكرة الذهبية". وأضاف "إنها كأس التي أنشأتها مجلة فرانس فوتبول العام 1956، وهي نفس السنة، التي تم فيها إنشاء كأس الأندية الأوروبية البطلة، لذلك هناك تاريخ مشترك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكرة الذهبية".

وتابع "لقد اتخذ الحفل نطاقًا عالميًا على مدار الـ15 عامًا الماضية وحظي بتغطية إعلامية عالمية. لذا فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمر منطقي تمامًا لأنه أحد اللاعبين الرئيسيين في هذه الرياضة".

وكشف أموري أن الحفل السنوي يقام في باريس، ولكن هناك احتمال أن ينتقل إلى مدن أوروبية كبرى أخرى بعد عام 2024.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "إنه لقاء بين أفضل علامتين تجاريتين في كرة القدم. من ناحية، الجائزة في كرة القدم هي الكرة الذهبية، ومن ناحية أخرى، لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أفضل مسابقة في العالم" في إشارة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "لذا كان هناك شعور بأن نفعل شيئًا معًا. جميع اللاعبين يحلمون بالفوز بمسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والكرة الذهبية".

منحت الكرة الذهبية لأول مرة في عام 1956، وكانت تتوج أفضل لاعب كرة قدم أوروبي في كل موسم قبل أن يتم توسيعها في عام 1995 لتشمل اللاعبين من جميع الأصول المقيمين في أوروبا.

أصبحت جائزة عالمية العام 2007 حيث أصبح جميع اللاعبين من جميع أنحاء العالم مؤهلين للتتويج بها. والتغيير الأخير يعني أن الجائزة تعتمد الآن على سجل اللاعب خلال موسم، وليس على مدار سنة تقويمية.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية الاثنين، معززاً رقمه القياسي، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المجد بالظفر بلقب كأس العالم 2022 في قطر.

وفازت الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة الكرة الذهبية للسيدات عن دورها البطولي مع ناديها ومنتخب بلادها، حيث فازت بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة وكأس العالم مع إسبانيا.