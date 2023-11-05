شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين من القصف الإسرائيلي على منازل المدنيين في مخيم المغازي في غزة

بقلم: يورونيوز

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، فجر الأحد، ما أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل بحسب مسؤولين في قطاع الصحة.

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وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس، إن 42 شخصا على الأقل أصيبوا في الغارة.

وأضاف أن المستجيبين الأوائل، بمساعدة السكان، ما زالوا يبحثون تحت الأنقاض عن القتلى أو الناجين المحتملين.

الصحفي الفلسطيني محمد العالول يحمل جثمان طفله الذي استشهد في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في مستشفى دير البلح، الأحد 5 نوفمبر 2023 Fatima Shbair/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ويقع المخيم في منطقة الإخلاء حيث حث الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين في غزة على البحث عن ملجأ بينما يركز هجومه العسكري في المناطق الشمالية.

وعلى الرغم من هذه النداءات، واصلت إسرائيل قصفها عبر غزة، قائلة إنها تستهدف مقاتلي حماس وأصولها في كل مكان في القطاع المحاصر. واتهمت حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

فلسطينيون يبحثون عن ناجين من القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة، الأحد 5 نوفمبر 2023 Fatima Shbair/

ويقول المنتقدون إن الضربات الإسرائيلية غالبا ما تكون غير متناسبة، نظرا للعدد الكبير من النساء والأطفال الذين قتلوا في مثل هذه الهجمات.

وقال عرفات أبو مشاية، الذي يعيش في مخيم مغازي، إن الغارة الجوية الإسرائيلية دمرت عدة منازل متعددة الطوابق في المخيم.وقال إن معظم الضحايا هم من النازحين الذين فروا من منازلهم في شمال غزة.

وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى 9770 قتيلا بينهم 4800 طفل وفقا لوزارة الصحة في غزة.

أطفال فلسطينيون يقومون بالمسح خارج منزلهم بعد القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة يوم الأحد 5 نوفمبر 2023. Hatem Moussa/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قُتل أكثر من 140 فلسطينيا في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى بدء القتال واحتجزت الجماعة المسلحة 242 رهينة من إسرائيل إلى غزة.