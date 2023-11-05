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كان ينقل الأخبار فأضحى خبرا.. مقتل عائلة المصور محمد العالول بقصف إسرائيلي في مخيم المغازي (فيديو)

المصور الفلسطيني محمد العالول يحمل جثمان أحد أطفاله
المصور الفلسطيني محمد العالول يحمل جثمان أحد أطفاله Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تلقى المصور الفلسطيني محمد العالول نبأ مقتل عائلته بغارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع.

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وكان العالول مستشفى القدس يصور الأحداث المأساوية التي سببتها الحرب الإسرائيلية على غزة حين تلقى خبر وفاة أربعة من أبنائة وأربعة من أخوته وإصابة زوجته.

ولم يبقى من عائلة مصور وكالة الأناضول سوى ابنه الصغير.

قتل في هذه الغارة التي أودت بحياة عائلة العالول أكثر من خمسين فلسطينيا حين استهدفت غارة المخيم المكتظ.

ويستمر القصف الإسرائيلي بشكل متواصل ومكثف على أحياء غزة، استهدفت الكثير من غاراته مستشفيات ومدارس ومخابز ومقرات لمنظمات دولية، في حرب لم يستطع العالم بأكمله إيقافها حتى الآن رغم مقتل أكثر من 9500 فلسطيني.

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