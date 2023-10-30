شاهد عيان من غزة| مراسل يورونيوز يروي الفظائع في القطاع.. شاهد "الجحيم" لكن على الأرض

يعمل مراسلنا في القطاع وينقل لنا الأحداث الدامية اليومية، لكنه هذه المرة نقل لنا حياته كشخص من أهل غزة، في تعبير عكس فيه ما يعيشه مئات الآلاف في غزة منذ 24 يوما.
يصف نبيل حجو، مراسل قناة يورونيوز داخل قطاع غزة، الوضع بالـ"كابوس" المتكرر الذي يستيقظ منه كل يوم ليجد إنه ليس حلماً.
وكتب حجو عن تجربة العمل وسط الجثث والأشلاء والدمار وانعدام الأماكن الآمنة من القصف الإسرائيلي قائلاً:
بجانب كونه مراسلاً صحفياً، تحدث حجو عن كونه من سكان القطاع الذي يشهد ضربات إسرائيلية متواصلة منذ 24 يوماً
كما أشار إلى الصعوبات التي يواجهها هو وجميع من بالقطاع جرّاء انقطاع الكهرباء ووسائل الاتصالات، فقال:
واستطرد حجو عن الوضع بالقطاع قائلاً:
وعن مشاهد القتل والدمار ومعاناة قضاء الليل خوفاً من الضربات المحتملة، قال حجو:
هذه كانت الحياة التي عاشها حجو في القطاع وعاشها معه جميع سكان غزة، هي شهادة وضعها للتاريخ ووضعناها بين يديكم بكل بساطة.