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فيديو: عاصفة دومينغوس تضرب فرنسا والسلطات تعلن حالة الإنذار البرتقالية

أمواج ضخمة تضرب الميناء في مرسيليا جنوب فرنسا
أمواج ضخمة تضرب الميناء في مرسيليا جنوب فرنسا Copyright Claude Paris/Copyright 2017 The AP. .
بقلم:  يورونيوز
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ضربت العاصفة دومينغوس الأحد ميناء لاروشيل الواقع في غرب فرنسا، مع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية على مباني المدينة.

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وأعلنت السلطات الفرنسية بعد ظهر السبت حالة الإنذار البرتقالية في 11 مقاطعة فرنسية كما حذرت السكان من أضرار وفيضانات قد تسببها العاصفة دومينغوس خاصة على سواحل المحيط الأطلسي.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية سرعة رياح قياسية وصلت 207 كيلومترات في الساعة في غرب فرنسا يوم السبت.

وكانت العاصفة سياران قد اجتاحت المحيط الأطلسي مما تسبب في فيضانات في العديد من دول أوروبا الغربية والتي تسببت في مصرع 7 اشخاص في الأقل وإصابة 47 بجروح.

وتسببت العاصفة الخريفية القوية التي ضربت جزءًا من أوروبا الغربية خلال ليل الأربعاء إلى الخميس، باضطرابات كبيرة أثناء تقدمها نحو بريطانيا وهولندا.

وتم تعليق المواصلات كما أعلن ميناء دوفر (جنوب شرق بريطانيا) إلى توقّع حدوث تأخيرات في الساعات المقبلة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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