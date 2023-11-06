شاهد: رسالة تضامن من البصرة.. فنانون عراقيون يرسمون من أجل غزة

على ضفاف شط العرب في البصرة وضع فنانون عراقيون معدات الرسم، وعلى وقع الأغاني الوطنية بدأوا يرسمون من أجل غزة.

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يقول المشاركون إنهم يعبرون عن رفضهم للحرب، وغضبهم من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ شهر تقريبا.

امرأة بكوفية فلسطينية تحمل حمامة سلام، وأطفال يهرعون من الصواريخ الإسرائيلية، وغصن زيتون، لوحات عبر الفنانون من خلالها عن مشاعرهم تجاه الأحداث في غزة ومواساة لأهلها.

البصرة المدينة العراقية الجنوبية، شهدت قبل أيام كذلك مظاهرات غاضبة للتضامن مع أهالي غزة، كما هو الحال في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى.

قتل حتى الأن أكثر من 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وترفض إسرائيل وضع هدنة إنسانية قبل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ شنها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.