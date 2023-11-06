شاهد: في مراسم شعبية.. حزب الله يشيع أحد عناصره غداة مقتله بنيران إسرائيلية

بقلم: يورونيوز

أقام حزب الله اللبناني، الإثنين، مراسم تشييع لأحد عناصره الذي قتل في المناوشات الحدودية المكثفة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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شيّع "حزب الله قاسم إبراهيم أبو طعّام وهو أحد مقاتلي الحزب من مدينة صور، وتجمع مئات المشيعين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسط هتافات ونداءات "الولاء للمقاومة والعداء للكيان المحتل والولايات المتحدة الأمريكية، والتضامن والدعم للمقاومة الفلسطينية وأهلها في قطاع غزة".

وقضى أبو طعّام في الاشتباكات التي جرت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، إذ تشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل وجنوب لبنان تبادلاً منتظماً لإطلاق النار، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.