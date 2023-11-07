EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مطالبين بوقف "الإبادة الجماعية في غزة".. ناشطون يهود يحتلَون تمثال الحرية في نيويورك

Jewish Voice for Peace
Jewish Voice for Peace Copyright HANDOUT/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

احتلّ مئات الناشطين اليهود الأميركيين التقدميّين بصورة سلميّة تمثال الحرية في نيويورك لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حدّ لما يتسبّب به قصفها من "إبادة جماعية لمدنيين فلسطينيين في غزة"

اعلان

وارتدى الناشطون، وجلّهم من الشباب قمصاناً سوداء طبعت عليها شعارات من بينها "يهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، ووقفوا أسفل قاعدة النصب التذكاري الذي يرمز لنيويورك. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "العالم كلّه يراقب" و"يجب أن يتحرّر الفلسطينيون" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

ونقل بيان عن جاي سابر من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" قوله إنّ "الكلمات الشهيرة لجدّتنا اليهودية، الشاعرة الأميركية من القرن التاسع عشر، إيما لازاروس المنقوشة على هذا النصب تجبرنا على العمل لدعم فلسطينيّي غزّة الذين يتطلّعون إلى العيش أحراراً".

بدوره أصدر معهد التفاهم في الشرق الأوسط "إيميو" بيانا طالب فيه بـ"وضع حدّ لقصف الإبادة الجماعية الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين في غزة".

من ناحيتها، قالت المصوّرة الأميركية نانسي غولدن، "ما دام أهل غزة يصرخون، فعلينا أن نصرخ بصوت أعلى، مهما كانت المحاولات لإسكاتنا".

وشارك في التظاهرة مسؤولون محليّون منتخبون غالبيتهم من اليسار.

ومنذ شهر تشهد نيويورك، المدينة المتعدّدة الثقافات والمحتضنة لملايين المهاجرين، تظاهرات مؤيّدة لإسرائيل وأخرى داعمة للفلسطينيين.

ونيويورك، التي يقطنها نحو مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين، لا تزال حتى اليوم في منأى من أعمال عنف بين المعسكر الداعم لإسرائيل وذاك المؤيّد للفلسطينيين، لكنّ التوترات واضحة، بخاصة في الجامعات مثل جامعة كولومبيا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أيقونة المقاومة الشعبية.. إسرائيل تعتقل الناشطة الفلسطينية البارزة عهد التميمي

شاهد: حرب أنفاق في قطاع غزة.. كتائب القسام تدمر آليات عسكرية إسرائيلية حاولت التقدم في خان يونس

وفاة شرطية إسرائيلية متأثرة بجراحها في عملية طعن بالقدس الشرقية

نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة يهود وقف إطلاق النار مظاهرات