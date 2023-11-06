وصول مجموعة جديدة من الجرحى ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح

بقلم: يورونيوز

وصلت الإثنين مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول بالجانب المصري من المعبر، بعد توقف دام يومين.

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وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات".

وكانت حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد أعلنت الإثنين إعادة فتح المعبر الذي يربط القطاع بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي تقصفه إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

فتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.

وكانت حماس قد اشترطت عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح بعدما استهدف قصف إسرائيلي سيارة إسعاف في مدينة غزة.

وقالت مصادر في حكومة حماس إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة إسرائيلية.

ومن المتوقع أن يعبر 30 جريحا من قطاع غزة إلى مصر الإثنين.

وعلى الجانب المصري من المعبر، وصلت سيارات إسعاف لنقل المصابين وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وكانت واشنطن أعلنت الأحد إجلاء أكثر من 300 أميركي أو مقيم أميركي وأفراد أسرهم من قطاع غزة منذ الأربعاء الماضي.

أما الحكومة البريطانية فأشارت الإثنين إلى مغادرة نحو 100 بريطاني القطاع.

من جانبها، قالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو سبعة آلاف من الاجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.

وتجاوزت حصيلة القتلى في القطاع عشرة آلاف، معظمهم من النساء والأطفال، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر في قصف إسرائيلي متواصل ردا على هجوم مباغت شنته حركة حماس الإسلامية على البلدات الحدودية في إسرائيل.

وقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين منذ بدء الهجوم غير المسبوق معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.