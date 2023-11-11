شاهد: العشرات من الفلسطينيين من ذوي الجنسيات الأجنبية ينتظرون عند معبر رفح على أمل الخروج إلى مصر

بقلم: يورونيوز

قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في هذه الحرب فيما يقدر أن الآلاف ما يزالون تحت الأنقاض

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ما يزال العشرات من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة عالقين على أمل أن يتمكنوا من العبور إلى مصر قريبا.

ويحتدم القتال في غزة بعد خمسة أسابيع من الهجوم المباغت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى إعلان إسرائيل الحرب على غزة بهدف تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية بحسب القادة السياسيين والعسكريين في تل أبيب.

وقد قتل 1200 إسرائيلي بين مدني وعسكري، وفي غزة، قُتل ما يزيد عن 11 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.