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شاهد: العشرات من الفلسطينيين من ذوي الجنسيات الأجنبية ينتظرون عند معبر رفح على أمل الخروج إلى مصر

عائلة فلسطينية تعبر إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة
عائلة فلسطينية تعبر إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة Copyright AP Photo/Hatem Ali
بقلم:  يورونيوز
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قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في هذه الحرب فيما يقدر أن الآلاف ما يزالون تحت الأنقاض

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ما يزال العشرات من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية عند معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة عالقين على أمل أن يتمكنوا من العبور إلى مصر قريبا.

ويحتدم القتال في غزة بعد خمسة أسابيع من الهجوم المباغت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أدى إلى إعلان إسرائيل الحرب على غزة بهدف تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية بحسب القادة السياسيين والعسكريين في تل أبيب.

وقد قتل 1200 إسرائيلي بين مدني وعسكري، وفي غزة، قُتل ما يزيد عن 11 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

المصادر الإضافية • أ أف ب

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