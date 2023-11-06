زيلينسكي يقول إن الوقت للدفاع وليس لإجراء انتخابات في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين أن "الوقت ليس ملائماً لإجراء انتخابات"، في خضم جدل بين قادة البلاد حول احتمال إجراء انتخابات رئاسية مقررة أصلاً العام المقبل.

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وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "علينا أن نقرر ان الوقت هو للدفاع، للمعركة التي يتوقف عليها مصير الدولة والشعب، وليس لمسرحية تنتظرها روسيا دون سواها من أوكرانيا. اعتقد أن الوقت ليس ملائماً لإجراء انتخابات".

واضاف "علينا أن نتوحد لا أن ننقسم، لا أن نتفرق في خلافات او أولويات أخرى".

ولو لم تبدأ روسيا غزوها في شباط/فبراير 2022، لكانت الانتخابات التشريعية قد جرت في أوكرانيا في تشرين الاول/اكتوبر من هذا العام، تعقبها الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2024.

لكن كييف تشعر بالحيرة في ظل الوضع الراهن. فحلفاؤها الغربيون يحضونها على تنظيم انتخابات ديمقراطية في حين أن نحو عشرين في المئة من أراضيها تحتله روسيا مع لجوء ملايين الأوكرانيين إلى الخارج.

وثمة عائق آخر كبير، إذ ينبغي تغيير القانون الانتخابي لإفساح المجال لإجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية السارية راهناً.

وشدد زيلينسكي مساء الاثنين على أن "لا مكان للنزاعات".

وتابع "ندرك جميعاً اليوم، في زمن الحرب، وفي وقت تكثر التحديات، أنه من غير المسؤول تماماً إطلاق موضوع الانتخابات في المجتمع بخفة".

والجمعة الفائت، اعلن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا أن "الرئيس الاوكراني يدرس (موضوع الانتخابات) ويقيم الايجابيات والسلبيات"، لافتاً إلى أن الانتخابات تطرح على السلطات تحديات غير مسبوقة.