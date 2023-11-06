شاهد: حماس تنفي إطلاق صواريخ من مناطق قريبة من المستشفيات في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نفى أسامة حمدان، المسؤول بحركة حماس الفلسطينية المسلحة، اليوم الاثنين الاتهامات الإسرائيلية بأن الحركة لديها صواريخ وقاذفات بالقرب من مواقع المستشفيات بقطاع غزة.

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وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت إن الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس لديها نفقاً تحت مستشفى في غزة خاطئة، كما أشار إلى أن صورة الخندق التي نشرتها إسرائيل هي صورة لمنطقة كانت تستخدم لتخزين الوقود.

وطالب حمدان الأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية لزيارة المستشفيات والتحقق من وجود معاقل لحماس بالقرب منها أم لا.

واتهم حمدان إسرائيل بفتح ممرات آمنة للنازحين الفلسطينيين بالقطاع قبل أن تستهدفهم خلال العبور بتلك الممرات.

وعرض حمدان صور قال إنها لجثث فلسطينيين ملقاة على الطريق بعد أن قصفتهم إسرائيل خلال تواجدهم بالممرات.

ومنذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وضعت إسرائيل لحربها على غزة هدفاً هو "القضاء" على الفصيل الفلسطيني الذي يسيطر على القطاع المحاصر منذ العام 2007 بعد طرد السلطة الفلسطينية منه.

ومنذ هجوم حماس، تشن إسرائيل قصفاً مدمراً على غزة يترافق مع عمليات برية واسعة داخل القطاع المحاصر.

وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي 10022 قتيلاً بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الإثنين، مشيرة إلى أن 292 فلسطينياً على الأقل قتلوا ليل الأحد الإثنين.

وفي إسرائيل، قتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.