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روسيا: تدمير 17 مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم

صورة قمر صناعي لحوض بناء السفن في كيرتش في شبه جزيرة القرم
صورة قمر صناعي لحوض بناء السفن في كيرتش في شبه جزيرة القرم Copyright Planet Labs PBC/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنّه أسقط 17 مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وفوق شبه جزير القرم التي تُستهدف بانتظام بهذا النوع من الهجمات وسبق أن تعرّضت لقصف صاروخي السبت.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ "الدفاعات الجوية دمّرت تسع مسيّرات واعترضت ثماني مسيّرات أخرى"، مؤكدة أنّها أحبطت محاولة "هجوم إرهابي".

وسقط حطام على بلدتين على الأقل قريبتين من سيفاستوبول، حسبما أفاد حاكم المدينة ميخائيل رازفويايف عبر تلغرام. وأشار إلى أنّ هذا الحطام سقط على سطح منزل في أندريفكا، ممّا تسبّب في "حريق صغير"، وفي فناء في أورلوفكا، ممّا أدّى إلى إصابة رجل.

ومنذ بدء كييف هجومها المضاد هذا الصيف، كثّفت هجماتها على شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود والتي استولت عليها روسيا في العام 2014.

وأكدت الحكومة الروسية أنّ أوكرانيا أطلقت السبت صواريخ كروز على حوض لبناء السفن يقع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنّ الصواريخ ألحقت أضراراً بسفينة وتسبّبت في سقوط حطام على الرصيف.

وفي أيلول/سبتمبر، شنّت كييف هجوماً صاروخياً في مدينة سيفاستوبول على مقرّ أسطول البحر الأسود الروسي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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