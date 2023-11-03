شاهد: عناصر الشرطة الأوكرانية يحاولون إقناع المسنين بمغادرة أفدييفكا

بقلم: يورونيوز

حسب السلطات الأوكرانية، فقد أطلقت روسيا موجة من الهجمات الليلية بطائرات من دون طيار وهجمات صاروخية في 10 مناطق من أصل 24 منطقة في أوكرانيا حيث تستعد كييف لشتاء آخر من قصف البنية التحتية من قبل الكرملين.

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تواصل الشرطة الأوكرانية إجلاء السكان من مدينة أفدييفكا، التي شهدت أشهرا من القتال العنيف بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. العديد من السكان المتبقين في المدينة هم من المسنين. وقد أظهرت فيديوهات لعناصر الشرطة وهم يحاولون إقناع أحد السكان بالمغادرة.

وقالت الشرطة إن الفيديو تم التقاطه في الـ 31 أكتوبر-تشرين الأول، وسط جهود متواصلة لإجلاء عدد قليل من السكان المسنين المتبقين في منطقة الصراع.

بعض السكان أبدوا معارضة قاطعة في المغادرة وترك منازلهم. "ماذا ستفعلين هنا؟" يسأل أحد الأبناء والدته، التي رفضت بشدة المغادرة، وتجيب الأم المسنة: "اتركني هنا ... اذهب أنت".

ويُمكن سماع أصوات القصف وإطلاق النار بينما كانت قوات الشرطة تقوم بتوزيع الحصص الغذائية على سكان أفدييفكا، الذين فضلوا البقاء.

وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد أطلقت روسيا موجة من الهجمات الليلية بطائرات من دون طيار وهجمات صاروخية في 10 مناطق من أصل 24 منطقة في أوكرانيا حيث تستعد كييف لشتاء آخر من قصف البنية التحتية من قبل الكرملين.

القوات الجوية الأوكرانية أكدت اعتراض 24 من أصل 38 طائرة من دون طيار من طراز شاهد، وصاروخ كروز من طراز "كيه-أيتش-59" أطلقته روسيا، وتسبب بإصابة شخصين.

خلال الشتاء الماضي، استهدف القصف الروسي شبكة الكهرباء في أوكرانيا في محاولة لحرمان المدنيين من الكهرباء والتدفئة وضرب معنويات المواطن الأوكراني. وسبق وأن أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مع اقتراب الشتاء، سيحاول الروس التسبب في إحداث المزيد من الضرر.