أقرّت الولايات المتحدة بأن حصيلة الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى في غزة هي بـ"الآلاف".
دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ32، موقعة أكثر من 10 آلاف فلسطيني في القطاع المحاصر، وسط قلق أممي من أن تتحول غزة إلى "مقبرة للأطفال".
لم تتمكن الجهود الدولية والضغوط الأمريكية من إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة إنسانية، فمنذ اندلاع الحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حين شنت حماس هجوما على إسرائيل قتلت فيه نحو 1400 إسرائيلي، تقصف إسرائيل القطاع بلا هوادة، مستهدفة في أغلب الأحيان الأحياء والتجمعات السكنية، والمدارس، والمستشفيات، رامية خلف ظهرها جميع الدعوات الدولية بوقف إطلاق النار.
آخر تصريح من الأمم المتحدة صدر الأثنين على لسان أمينها العام نطونيو غوتيريش حضّ فيه على وقف إطلاق النار، محذّرا من أنّ القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".
أليكم آخر تطورات الحرب على غزة
حرب شوارع
لا تزال تدور حرب شوارع بين الجنود الإسرائيليين ومقاتلي حماس، أعنفها في شمال القطاع حيث مدينة غزة المحاصرة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تقسيم القطاع إلى شطرين جنوبي وشمالي.
شاهد: حماس تنفي إطلاق صواريخ من مناطق قريبة من المستشفيات في قطاع غزةeuronewsنفى أسامة حمدان، المسؤول بحركة حماس الفلسطينية المسلحة، اليوم الاثنين الاتهامات الإسرائيلية بأن الحركة لديها صواريخ وقاذفات بالقرب من مواقع المستشفيات بقطاع غزة.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في مؤتمر صحافي السبت، إنّ الحصيلة الإجمالية للضحايا في القطاع بلغت 10022 قتيلا، وذلك في اليوم الحادي والثلاثين للحرب.
نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم منذ شهر.
وقال نتانياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية إنّه "لن يكون هناك وقف إطلاق نار - وقف إطلاق نار شامل - في غزة من دون إطلاق سراح رهائننا"، معتبراً أنّه "في ما يتعلّق (...) بوقف إطلاق النار لفترات قصيرة - ساعة هنا وساعة هناك - فهذا أمر سبق وأن حصل فعلاً".
بايدن ونتنياهو يناقشان وضع "هدنات تكتيكية"
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سبق أن رفض كل الدعوات لوقف لإطلاق النار، إمكان التوصل إلى "هدنات تكتيكية".
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصاً لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن، (و)لضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للرهائن".