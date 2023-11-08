توجيه اللوم للنائبة الديمقراطية رشيدة طليب بسبب تعليقات عن حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة

وقد أشار عدة نواب من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين عارضوا انتقاد طليب إلى حرية التعبير وحذروا من السابقة، التي ستشكلها.

اعلان

صوّت مجلس النواب الأمريكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لصالح توجيه اللوم إلى النائبة الديمقراطية رشيدة طليب المنتخبة عن دائرة ميشيغان الأميركية، وهي أول نائبة في الكونغرس من أصول فلسطينية، وهو توبيخ غير عادي لخطابها حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وجاءت نتيجة التصويت 234 صوتًا مقابل 188 صوتًا بعد انضمام عدد كافٍ من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لانتقاد طليب، وهي عقوبة أقل بخطوة من طردها من مجلس النواب. ولطالما كانت عضوة الكونغرس، التي تولت منصبها لثلاث فترات هدفاً للنقد بسبب آرائها بشأن الصراع المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط.

وكان النقاش حول قرار اللوم بعد ظهر يوم الثلاثاء عاطفيًا ومكثفًا. ودفع النائب الجمهوري ريتش ماكورميك من جورجيا بهذا الإجراء ردا على ما وصفه بترويج طليب للخطاب المعادي للسامية. وأضاف أنها "ألفت أكاذيب لا تصدق بشأن حليفتنا الكبرى، إسرائيل، والهجوم الذي وقع في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول".

"أنا الأمريكية-الفلسطينية الوحيدة التي تعمل في الكونغرس، سيدي الرئيس، ووجهة نظري مطلوبة هنا الآن أكثر من أي وقت مضى. لن يتم إسكاتي ولن أسمح لكم بتشويه كلماتي". رشيدة طليب نائبة ديمقراطية عن ولاية ميشيغان

ومع وقوف ديمقراطيين آخرين إلى جانبها، دافعت طليب عن موقفها قائلة: "لن تسكت ولن أسمح لكم بتشويه كلامي". وأضافت أن انتقاداتها للدولة العبرية كانت دائما موجهة نحو حكومتها وقيادتها في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت: "من المهم الفصل بين الناس والحكومة... فكرة أن انتقاد حكومة إسرائيل هو معاداة للسامية يشكل سابقة خطيرة للغاية. وقد تم استخدامه لإسكات الأصوات المتنوعة التي تتحدث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء أمتنا".

وقد وصل هذا الانتقاد إلى آفاق جديدة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس والذي خلف مئات القتلى والجرحى الإسرائيليين. وقد تعرضت طليب، التي لديها عائلة في الضفة الغربية، لانتقادات شديدة بعد أن فشلت في إدانة حماس على الفور بعد الهجوم.

النائبة الديمقراطية رشيدة طليب Mariam Zuhaib/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقف جميع الديمقراطيين في بداية الأمر إلى جانب طليب، وساعدوا في هزيمة قرار اللوم الأول ضدها الأسبوع الماضي. ولكن منذ ذلك الحين، أصبح العديد من زملائها، بما في ذلك أعضاء يهود بارزون، أكثر تضاربًا بشأن خطابها حول الحرب، وخاصة بسبب الشعار الذي استخدمته بشكل متكرر والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يدعو إلى القضاء على إسرائيل.

إن فكرة أن انتقاد حكومة إسرائيل يعد معاداة للسامية تشكل سابقة خطيرة للغاية. وقد تم استخدامها لإسكات الأصوات المتنوعة التي تدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء أمتنا. رشيدة طليب نائبة ديمقراطية عن ولاية ميشيغان

وفي نهاية المطاف، انضم أكثر من 20 منهم إلى الجمهوريين ليلة الثلاثاء لتوجيه اللوم لها وذلك بعد فشل محاولة تأجيل الإجراء في وقت سابق من اليوم.

وأدت حملة اللوم الأخيرة إلى تصويت دراماتيكي في قاعة مجلس النواب وسط توترات سياسية بشأن الحرب "القاتلة" المستمرة بين إسرائيل وحماس. وبينما وقفت غالبية الحزبين تاريخياً بثبات إلى جانب إسرائيل، ظهرت انقسامات في الحزب الديمقراطي حول الرد الأمريكي.

وقال النائب براد شنايدر، الديمقراطي عن ولاية إلينوي، وهو الديمقراطي الوحيد، الذي صوت مع الجمهوريين الثلاثاء لصالح تقديم قرار اللوم، إنه يعتقد أنه من المهم مناقشة شعار "من النهر إلى البحر".

وقال الديمقراطي اليهودي: "إنها ليست سوى الدعوة إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود". "سأدافع دائمًا عن الحق في حرية التعبير. من حق طليب أن تقول ما تريد". وأضاف: "لكنه لا يمكن أن يبقى دون إجابة".

وفي حين أن لوم أحد المشرعين لا يحمل أي أثر عملي، إلا أنه يصل إلى حد التوبيخ الشديد من زملائها، حيث يُطلب عادة من النواب الذين يتعرضون إلى اللوم الوقوف في وسط المجلس أثناء قراءة قرار اللوم ضدهم بصوت عال. لكن القرار ضد طليب لم يدعو إلى التحذير العلني.

هل تدرك، سيدي الرئيس، كيف يبدو الأمر بالنسبة للشعب؟ خارج القاعة الآن، يستمعون في عذاب إلى حكومتهم التي تجردهم من إنسانيتهم؟ للاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة، ساعدنا في انتخاب عدد القتلى المتنازع عليه بينما نشاهد مقطع فيديو تلو الآخر لأطفال وآباء قتلى تحت الأنقاض. سيدي الرئيس، هل تفعل ذلك؟ "هل تعلم كيف يعني الخوف من تزايد جرائم الكراهية؟ أن تعرف كيف تجعلنا كراهية الإسلام ومعاداة السامية أقل أمانًا رشيد طليب نائبة ديمقراطية عن ولاية ميشيغان

وبهذا التصويت ستصبح رشيدة طليب ثاني سيدة أمريكية مسلمة في الكونغرس يتم توبيخها رسميًا هذا العام على خلفية انتقاداتها لإسرائيل. وتم عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر، عن ولاية مينيسوتا في فبراير-شباط من قيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بسبب تعليقات مماثلة أدلت بها بشأن الدولة العبرية.

وانتقد البعض في اليسار موقف الرئيس جو بايدن ودعوه لوضع شروط على الدعم الأمريكي لإسرائيل في الوقت الذي أدت فيه الحملة العسكرية "العدوانية" على قطاع غزة في إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين.

مجلس النواب Alex Brandon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وبينما سيتم التصويت ضد طليب على خلفية غير عادية للحرب، فإن "الضغط" من أجل انتقادها جزء من نمط متزايد في مجلس النواب.

لقد كان يُنظر إلى اللوم منذ فترة طويلة على أنه عقوبة الملاذ الأخير، وهي خطوة واحدة فقط أقل من الطرد، ولا يتم تطبيقها إلا في حالة ارتكاب أفظع المخالفات. لكن قرارات اللوم سرعان ما أصبحت روتينية بالمجلس، وغالباً ما يتم تطبيقها بطرق حزبية لافتة للنظر.

وأشار عدة نواب من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الذين عارضوا انتقاد طليب إلى حرية التعبير وحذروا من السابقة، التي ستشكلها.

قال النائب جيمي راسكين، الديمقراطي عن ولاية ماريلاند "إن القرار لا يحط من دستورنا فحسب، بل يقلل من معنى الانضباط في هذه الهيئة للأشخاص الذين يرتكبون بالفعل أفعالًا غير مشروعة مثل الرشوة والاحتيال والاعتداء العنيف وما إلى ذلك". وقد دافعت طليب ضد القرار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

اعلان

وكان مقررا أيضًا التصويت على قرار ثانٍ للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين عن ولاية جورجيا، من أجل إدانة طليب، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء. لكن هذا الإجراء تم تأجيله بعد أن وصل قرار اللوم الذي قدمه ماكورميك إلى التصويت النهائي.

طليب هي الآن الشخص السادس والعشرون الذي يوجه إليه المجلس اللوم على الإطلاق والثانية هذا العام، ففي يونيو-حزيران، صوت الجمهوريون لصالح توجيه اللوم إلى الديمقراطي آدم شيف من كاليفورنيا بسبب تعليقات أدلى بها قبل عدة سنوات بشأن التحقيقات في علاقات الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بروسيا.

عندما كان مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين، تم انتقاد النائب الجمهوري بول غوسار عن ولاية أريزونا في عام 2021 بسبب تغريدة على تويتر لمقطع فيديو متحرك يصوره وهو يضرب النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك بالسيف. كما تعرض النائب الديمقراطي تشارلي رانجيل من نيويورك للانتقاد في عام 2010 بسبب سوء السلوك المالي والحملة الانتخابية.