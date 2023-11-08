طوفان الأقصى أسرار وكواليس: كيف نفذت حماس الهجوم المباغت وتمرير أوامرها السرية في اللحظة الأخيرة؟

كان القرار بتمرير التعليمات شفهياً إلى الآلاف من مقاتلي حماس هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات "المصممة" لخداع أحد أقوى أنظمة المراقبة في العالم وإخفاء أي خبر عما قد يحدث من شبكة من الجواسيس.

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حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية فإن الخطة، التي وضعتها مجموعة من قادة حماس لم تكن معروفة بالنسبة للمقاتلين، الذين "سينفذونها" حتى صباح الهجمات على إسرائيل في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول.

فقد صدرت الأوامر الأولى قبل الساعة الرابعة فجرا، وبالتالي فقد توجب على أي شخص كان يحضر الدورات التدريبية العادية ولم يكن يخطط لحضور صلاة الفجر في مساجده المعتادة أن يذهب للصلاة.

بعد ساعة، عندما بدأت تباشير الصباح الأولى تشرق على غزة بدأت التجمعات تتفرق، صدرت تعليمات جديدة. كانت هذه أيضًا واضحة ومباشرة وتم تمريرها بشكل أساسي بشكل شفهي مثل "أحضر أسلحتك والذخيرة التي تملك واجمعها في معالم محددة".

حتى الآن لم يتم إخبار أحد بما كان على وشك الحدوث. عملية طوفان الأقصى وهي العملية الأكثر "طموحا" التي نفذتها حماس منذ سيطرة المنظمة على غزة في العام 2007، كانت لا تزال سرا.

هجوم الـ 7 أكتوبر Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

تمت صياغة الخطة من قبل مجموعة من قادة حماس المخضرمين والمتشددين، وكانت لا تزال غير معروفة للمقاتلين. ولم يكن الأمر معروفًا أيضًا لدى أجهزة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

كان القرار بتمرير التعليمات شفهياً إلى الآلاف من مقاتلي حماس هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات "المصممة" لخداع أحد أقوى أنظمة المراقبة في العالم وإخفاء أي خبر عما قد يحدث من شبكة من الجواسيس.

انتشرت التعليمات في جميع أنحاء غزة بشكل متسلسل، أعطيت أولاً لقادة "الكتائب" المكونة من مائة أو أكثر، ثم لقادة الفصائل المكونة من 20 أو 30، والذين أخبروا قادة الفرق على رأس العشرات، الذين مروا بالكتائب. رسالة للأصدقاء، للجيران، وكذا الأقارب الذين انضموا إليهم في التدريبات التي تقام مرتين أسبوعيًا في عشرات المواقع في القطاع.

عندما تجمع الرجال تم توزيع ذخيرة إضافية وأسلحة أكثر قوة. وقد تعامل العديد منهم مع مثل هذه الأسلحة خلال الأشهر السابقة وأعادوها إلى ترسانة حماس بعد كل تدريب. وسرعان ما كانوا يحملون قنابل يدوية وقذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة وبنادق قنص ومتفجرات.

هجوم الـ7 أكتوبر Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

عند السادسة صباحًا. أشرقت الشمس وصدرت الأوامر النهائية. تم تدوين هذه الأمور: كان على المقاتلين الإندفاع عبر الفجوات التي سيتم تفجيرها أو تحطيمها على السياج المحيط بغزة الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، ويهاجمون الجنود والمدنيين الإسرائيليين على الجانب الآخر.

هذه الرواية للحظات الأولى من الهجمات التي وقعت في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول في إسرائيل مستمدة من مصادر متعددة، بما في ذلك اجتماعات مع مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، وخبراء، ومصادر لديها معرفة مباشرة بتقارير استجواب لمقاتلي حماس الذين تم أسرهم خلال الهجمات، والمواد التي نشرتها حماس و الجيش الإسرائيلي.

رغم صعوبة التحقق من العديد من الادعاءات التي تمّ الطعن فيها إلا أن عدة خبراء ومستقلين في حماس وصفوا "الرواية" بأنها معقولة. الأمر الذي يُسلط الضوء على حجم التخطيط وراء العملية ويُؤكد جزئيًا الإخفاقات المتعددة لقوات الأمن الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 1100 من مواطنيها المدنيين و300 من رفاق السلاح.

أحد العوامل هو العدد الهائل من الأشخاص، الذين تسللوا عبر السياج، بعض المصادر تحدثت عن 3000 شخص، بما في ذلك أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي فصيل متحالف ولكن مستقل لم يتم إخباره مسبقًا بالهجمات، لكنه انضم إلى العملية بمجرد علمه بخرق السياج. كما تدفق مدنيون من غزة وسط الفوضى، وقد شجعتهم الاستجابة البطيئة للأمن الإسرائيلي.

وأوضحت الأوامر المكتوبة لوحدات حماس خطة دقيقة وضعها رجلان تعتقد إسرائيل أنهما المخططان الرئيسيان للهجوم: يحيى السنوار، القائد العام لحماس في القطاع ومحمد ضيف، قائد المنطقة العسكرية التابعة لحماس. كتائب القسام وفرق النخبة.

هجوم الـ 7 أكتوبر Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

تم إعطاء كل وحدة هدفًا منفصلاً: قاعدة عسكرية أو كيبوتس أو طريق أو بلدة. وتزعم المصادر أن أوامرهم كانت في كثير من الأحيان مصحوبة بخرائط توضح تفاصيل الدفاعات والمواقع الرئيسية داخل أهدافهم بالاعتماد على معلومات مستمدة من بعض المتعاطفين العاملين في إسرائيل. ويُعتقد أن الحفل الراقص الذي قُتل فيه 260 شخصًا لم يكن من بين الأهداف الأولية.

تم إعطاء ثلاث مهام لوحدات مختلفة. صدرت الأوامر للمجموعة الأولى بمهاجمة القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تعاني من نقص الأفراد وغير المجهزة حول غزة أو مهاجمة المدنيين في منازلهم.

وصدرت أوامر لوحدات أخرى بالدفاع عن مواقعها ضد القوات العسكرية الإسرائيلية بمجرد قدومها، وغالباً ما يتم ذلك بنصب كمائن على الطرق الرئيسية.

تم تفصيل مجموعة ثالثة من الوحدات مع الاستيلاء على أكبر عدد ممكن من الرهائن وإحضارهم عبر الفجوات الموجودة في السياج حيث كانت فرق مخصصة تنتظر نقل الرهائن إلى مجمع الأنفاق الضخم بغزة. ويُعتقد أن هذا هو المكان الذي يُحتجز فيه أكثر من 240 رهينة من بينهم رضع وأطفال ومسنون، إضافة إلى عسكريين. وحتى الآن تم إطلاق سراح أربعة فقط وتم إنقاذ رهينة واحدة.

هجوم الـ 7 أكتوبر Francisco Seco/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

يعتقد مسؤولو الأمن الإسرائيليون أن القيادة السياسية لحماس في الخارج لم يتم إخبارها بتفاصيل العملية، ولا رعاة حماس في إيران، على الرغم من أن كلاهما ربما كانا على علم بوجود شيء ما يجري التخطيط له. مصدر مقرب من حماس أكد لرويترز الشهر الماضي "كانت دائرة ضيقة للغاية".

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وقال مسؤولون في حماس إن التخطيط للهجوم بدأ قبل عامين، بعد مداهمة الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، ثالث أقدس المواقع الإسلامية. مصادر قالت إسرائيلية إن الجدول الزمني كان أقصر، ربما سنة أو 18 شهراً، وخلال هذه الفترة بُذلت جهود لتعزيز الاعتقاد الإسرائيلي بأن حماس حولت تركيزها من العنف ضد إسرائيل إلى التنمية الاقتصادية في غزة.

ولم يتم بعد تحديد الدور الدقيق لقادة حماس في الهجوم ولكن من الواضح أن السنوار والضيف كانا "محوريين" في التخطيط له.

هجوم الـ 7 أكتوبر AP Photo

الضيف الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، كثير التنقل لتجنب اكتشافه من قبل إسرائيل. وهو عضو في حماس منذ أوائل العشرينات من عمره، أشرف طالب العلوم السابق على موجة من التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين أوائل التسعينيات وأخرى بعد عقد من الزمن. ربما أصيب الضيف بالشلل بسبب إحدى محاولات الاغتيال الإسرائيلية، وقُتلت زوجته وعائلته الصغيرة في غارة جوية عام 2014. وقد وصف المسؤولون الإسرائيليون الضيف واسمه الحقيقي محمد دياب إبراهيم المصري، بأنه "رجل ميت يمشي".

السنوار يبلغ 61 عامًا. وهو عضو مؤسس في حركة حماس، قضى 23 عامًا في السجون الإسرائيلية لقتله جنودًا إسرائيليين قبل إطلاق سراحه ضمن أكثر من ألف أسير تم تبادلهم في العام 2011 مقابل جلعاد شاليط، وهو جندي إسرائيلي أسرته حماس. قال عنه أحد المحققين: "إنه ملتزم بنسبة 1000 في المائة وعنيف بنسبة 1000 في المائة، وهو رجل صعب للغاية".

عند إطلاق سراحه، قال السنوار إن تجربته علمته أن أسر جنود إسرائيليين السبيل الوحيد لتحرير السجناء. وقال صحفي التقى السنوار قبل عقد من الزمن لصحيفة الغارديان إن زعيم حماس كان يركز بشدة على هذا الهدف.

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هجوم الـ 7 أكتوبر AP Photo

أشار محللون إلى أن الأهداف الأخرى لهجمات الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول تشمل على الأرجح وقف الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وزيادة تقويض السلطة الفلسطينية، وصرف الانتباه عن فشل حماس في تقديم الخدمات أو كسر الحصار المفروض على غزة وحشد أنصار الحركة في غزة والضفة الغربية وأماكن أخرى.

بعد خمسة أيام من الهجوم، ادعى أحد قادة حماس أن الهجوم كان بمثابة ضربة استباقية تم شنها بعد أن علمت المنظمة أن القوات الإسرائيلية كانت تستعد لهجوم كبير على غزة بعد عطلة عيد العرش اليهودية.

قال العديد من الخبراء ومصادر أمنية إسرائيلية إن حماس فوجئت بنجاحها. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الرد البطيء للقوات الإسرائيلية مكّن بعض الوحدات من التنقل عدة مرات إلى إسرائيل من غزة لاستعادة المزيد من الرهائن. كما قام بعض المدنيين الذين عبروا الحدود إلى إسرائيل باحتجاز أسرى، مما أدى إلى تعقيد جهود الإنقاذ والمفاوضات الحالية، وفقا لمصادر إسرائيلية وحماس.

لا يوجد دليل على أن حماس كانت تأمل في السيطرة على الأراضي أو إثارة تمرد أوسع نطاقا، على الرغم من أن البعض طلب منهم القتال حتى النهاية. وعلى الرغم من ذلك، فقد استسلم عدد كبير منهم، ولم يذكر المسؤولون الإسرائيليون عددهم، لكنهم فقط كانوا مصدرا مفيدا للمعلومات.

أمرت حماس بعض المهاجمين بالتراجع عندما بدأت القوات الإسرائيلية في الاستعداد وعاد العديد من كبار القادة إلى غزة. وهذا يعني أنه على الرغم من مقتل العديد من أعضاء كتائب القسام ووحدات النخبة، إلا أن معظم القادة بقوا على قيد الحياة. ومنذ ذلك الحين، قُتل بعضهم في هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألف شخص، بينهم أكثر من 4000 طفل، وفقًا للسلطات الصحية التابعة لحركة حماس.