قواعد الاتحاد الأوروبي "الصارمة" بشأن المعدات الطبية "تهدد حياة" مرضى القلب من الأطفال

بقلم: يورونيوز

حذر طبيب يعالج الأطفال المصابين بأمراض القلب النادرة، من نقص حاد في الأجهزة الطبية بسبب قواعد الاتحاد الاوروبي لمراقبة المعدات الطبية الجديدة.

ويقول الطبيب داميان كيني، وهو طبيب مختص بأمراض القلب للأطفال حديثي الولادة في دبلن إن نقص المعدات لا يترك للأطباء أي خيار سوى إجراء عمليات أكثر خطورة على الأطفال حديثي الولادة.

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وأوضح كيني لصحيفة بوليتيكو:"بعبارة أخرى، لن يكون هناك أجهزة طبية ضرورية وسيموت البعض نتيجة لذلك".

ويكافح أطباء الأطفال للحصول على أجهزة داعمة لعمليات القسطرة مثل البالونات الصغيرة أو غيرها من المعدات بعد قرار الاتحاد الأوروبي إعادة اعتماد كل الأجهزة الطبية بموجب نظام جديد وصارم.

ويهدف النظام الجديد إلى حماية المرضى من الأجهزة المعيبة وغير الآمنة خاصة بعد فضيحة زراعة الثدي بتقنية PIP، وبدائل الورك المنخفضة المستوى.

وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي بأن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات في القواعد بالنسبة للمنتجات التي نادرًا ما تستخدم ولكنها قد تنقذ الحياة.

مخاطر أعلى

يساعد كيني الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يولدون بعيوب في القلب. ويستخدم فريقه قسطرة صغيرة يتم إدخالها في وريد ساق الطفل وتغذيتها في القلب، حيث يتم نفخ بالون صغير لإفساح المجال لدعامة، وهي غير متاحة حاليا.

وقد حاول الاتحاد الأوروبي معالجة النقص الحاد في الأجهزة، عبر لجنة تم تأسيسها في عام 2021 للمساعدة في استيعاب القواعد الجديدة.

ولكن حتى الآن، لم يتوصل أحد إلى حل عملي لاستبدال الأجهزة المفقودة في الأسواق.