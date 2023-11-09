رئيسة وزراء بلجيكا: "حان وقت العقوبات ضد إسرائيل"

بقلم: يورونيوز

أوضحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي قولها، إن القصف الإسرائيلي يزيد من إحباط الفلسطينيين، وإنه من دون إيجاد حل فعلي فإن العنف سيتجدد تلقائيا، مبينة أن حلا سياسيا يفضي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية هو أمر ضروري.

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دعت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بيترا دي سوتر حكومة بلادها إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل، قائلة: "لقد حان وقت العقوبات ضد إسرائيل".

وبينت دي سوتر المنتمية إلى حزب الخضر قولها على صفحتها في موقع إكس أمس الثلاثاء: "لقد حان الوقت لفرض عقوبات ضد إسرائيل. وابل القنابل غير إنساني. وبينما ترتكب جرائم الحرب في غزة، تتجاهل إسرائيل المطالب الدولية بوقف إطلاق النار. إنني أدعو الحكومة الفيدرالية إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل".

وفي بيان صحفي، دعت دي سوتر إلى "تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، واقترحت أن تمنح بلجيكا أموالا إضافية لمحكمة الجنايات الدولية، كي تحقق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الدولة العبرية من جهة، وكذلك حركة حماس من جهة أخرى بحسب نص البيان.

وتأتي تصريحات دي سوتر بعد يومين، من وصف رئيس الوزراء البلجيكي أعمال إسرائيل العسكرية في غزة بأنها لم تعد متناسبة.

وفي بداية الأسبوع الحالي، تعرضت وزيرة البيئة زكية الخطابي إلى انتقادات شديدة، عندما رفضت وصف حركة حماس "بالمنظمة الإرهابية"، رغم إدراج الاتحاد الأوروبي لها في تلك الخانة.