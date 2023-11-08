شاهد: محيط المستشفى الإندونيسي في غزة آخر ضحايا الاستهداف الإسرائيلي للمجمعات الطبية

بقلم: يورونيوز

تظهر اللقطات المصورة دخان يتصاعد بعد قصف جوي إسرائيلي بالقرب من المستشفى الإندونيسي، في شمال قطاع غزة.

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وكان القصف الإسرائيلي قد استهدف العديد من مستشفيات قطاع غزة، منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الثاني، ومن بينهم مستشفى الشفاء، والقدس، ومستشفى المعمداني.

وقد شهدت غزة، منذ بداية الحرب، انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، التي استهدفت المدنيين، وأسفرت عن مقتل 10165 فلسطينياً، ونحو 27 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقصف الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وطالت الغارات مدرسة للنازحين، وكذلك الصحافيين، والعاملين في الصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية.

وشنت اسرائيل، منذ 7 أوكتوبر/تشرين الأوّل، غارات عنيفة على كل من حي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.