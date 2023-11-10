شاهد: لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة أخطر سجن في الإكوادور

بقلم: يورونيوز

خلال هذه السنة وقعت ثماني عمليات تدخل مشتركة للجيش والشرطة في الإكوادور، لتفتيش أكثر السجون خطورة في البلاد، وهو السجن الواقع في غواياكيل.

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أطلق مئات عناصر الشرطة والجيش في الإكوادور حملة تفتيش في أخطر سجون البلاد في غواياكيل لليوم الثاني على التوالي.

ونشرت القوات المسلحة للإكوادور شريطا مصورا، يظهر فيه عشرات المساجين يمشون باتجاه ساحة، محاطين بالجنود قبل أن يطلب منهم التمدد على بطونهم أرضا.

عملية التفتيش التي استغرقت يومين، أفضت إلى حجز ثلاثة كيلوغرامات من المخدرات، وخمسة أسلحة نارية، بينها مسدسات وبنادق، وأكثر من أربعة آلاف طلقة ذخيرة، وقنابل يدوية و123 هاتف خلوي، ومواد ممنوعة أخرى.