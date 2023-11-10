EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو: مئات اللبنانيين يؤدون صلاة الجمعة في صيدا ويدينون الهجمات الإسرائيلية على غزة

طفل يرفع العلم الفلسطيني أمام جامع الأمين في بيروت - لبنان. 2023/10/29
طفل يرفع العلم الفلسطيني أمام جامع الأمين في بيروت - لبنان. 2023/10/29 Copyright AHMAD AL-RUBAYE/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أجبر القصف الإسرائيلي نحو مليون ونصف المليون فلسطيني على النزوح باتجاه جنوب القطاع، في أعقاب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي خلفت مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.

اعلان

تجمع مئات اللبنانيين على أرضية ملعب صيدا لكرة القدم، حيث أقاموا صلاة الجمعة ونددوا بالهجمات الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وقال مفتي صيدا الشيخ سليم سوسن، إن العرب والشعوب الإسلامية قد استيقظت، داعيا إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع القطاع، لتزويد الفلسطينيين بالماء والغذاء والدواء والوقود.

وقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قضوا بسبب القصف الإسرائيلي 11 ألف شخص، وفق وزارة الصحة في غزة وأغلبيتهم الساحقة من المدنيين العزّل.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

دفاع تركيا عن حركة حماس يزيد من توتر وتعقيد علاقتها مع الاتحاد الأوروبي

في صفقة مثيرة.. رئيس وزراء إسبانيا يعرض العفو على الانفصاليين الكاتالونيين مقابل البقاء في منصبه

شاهد: لليوم الثاني على التوالي.. مداهمة أخطر سجن في الإكوادور

طوفان الأقصى غزة حركة حماس إدانة لبنان اعتداء إسرائيل