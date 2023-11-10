فيديو: مئات اللبنانيين يؤدون صلاة الجمعة في صيدا ويدينون الهجمات الإسرائيلية على غزة

بقلم: يورونيوز

أجبر القصف الإسرائيلي نحو مليون ونصف المليون فلسطيني على النزوح باتجاه جنوب القطاع، في أعقاب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، التي خلفت مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.

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تجمع مئات اللبنانيين على أرضية ملعب صيدا لكرة القدم، حيث أقاموا صلاة الجمعة ونددوا بالهجمات الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وقال مفتي صيدا الشيخ سليم سوسن، إن العرب والشعوب الإسلامية قد استيقظت، داعيا إلى إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع القطاع، لتزويد الفلسطينيين بالماء والغذاء والدواء والوقود.

وقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قضوا بسبب القصف الإسرائيلي 11 ألف شخص، وفق وزارة الصحة في غزة وأغلبيتهم الساحقة من المدنيين العزّل.