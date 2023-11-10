بعد دخول الحرب في غزة شهرها الثاني.. وليّ العهد السعودي يندّد بالإنتهاكات الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

ندّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة، بانتهاكات القوات الإسرائيلية في قطاع غزة عشية قمتين عربية وإسلامية ستركزان على الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر

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وقال الحاكم الفعلي للسعودية، خلال كلمته أمام قمة سعودية إفريقية في الرياض: "ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الإحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف "نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الإستقرار وتحقيق السلام".

إنّ التقارب بين المملكة والدولة العبرية "يقترب" كل يوم أكثر. محمد بن سلمان وليّ العهد السعودي

بدأت الحرب في غزة بعدما شنت حماس هجوماً غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية أسفر عن مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين وأخذ نحو 240 رهينة.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين قصفاً عنيفاً لا هوادة فيه على قطاع غزة المحاصر، البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وقتلت فيه 11 ألف فلسطيني على الأقل غالبيتهم مدنيون، وبينهم أكثر من 4500 طفل وفق وزارة الصحة في غزة.

وعرقلت الحرب جهود التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، وكان الأمير محمد قد قال في أيلول/سبتمبر إنّ التقارب بين المملكة والدولة العبرية "يقترب" كل يوم أكثر.

وانتقدت الرياض مرارًا وتكرارًا الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في بيانات رسمية، لكنّ تصريحات الجمعة كانت العلنية الأولى للأمير محمد.

وجاءت تصريحاته في القمة السعودية الإفريقية، يوم الجمعة، قبل يوم واحد من استضافة المملكة اجتماعيْن طارئين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب في غزة.

كما أدان رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي محمد الجمعة "العنف الفاضح" الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وقال "إننا ندعو إلى قفزة حقيقية وعملية لوقف التدمير الفوري لغزة وقتل الآلاف من أهلها من أجل إعطاء زخم قوي للحل السياسي من خلال تبني حل الدولتين".

وأبلغ ولي العهد السعودي القمة أن بلاده ستستثمر 25 مليار دولار في أفريقيا من الآن وحتى عام 2030، وهو ما يقرب من ضعف المبلغ المستثمر في العقد الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.