قمة عربية طارئة في الرياض بعد 35 يوما من بدء الحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

القمة تأتي بعد أسبوعين من الطلب بعقد القمة التي تقدمت به فلسطين والسعودية التي ترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية.

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تستضيف السعودية السبت القادة العرب والرئيس الإيراني في قمتين نهاية هذا الأسبوع حول الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر في غزة. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون السعودي وصول رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إلى الرياض مساء الجمعة للمشاركة في القمة. وكانت الأمانة العامة للجامعة العربية قد أعلنت أواخر الشهر المنصرم أنها تلقت طلباً رسمياً من كل من دولة فلسطين والسعودية، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة.

وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فيما القصف الإسرائيلي متواصل منذ أكثر من شهر. ومع رفض قادة إسرائيل الحديث عن وقف لإطلاق النار ما لم يEفرج عن الرهائن، يمتزج الغضب في السعودية الناجم عن العدد الكبير للضحايا الفلسطينيين مع مخاوف من خطر توسع رقعة الحرب ما قد يزعزع استقرار المنطقة على نطاق أوسع، و يحبط محاولات تحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

في عام 2020، طبعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، بينما أجرت السعودية محادثات بهذا الشأن، فيما تتعاون الدول الخليجية الثلاث مع الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل الكبرى، في الكثير من المسائل الأمنية.

ومع بدء اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب في الرياض الخميس، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إنّ اجتماع السبت سيعكس "كيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقف العدوان ودعم فلسطين وشعبها وإدانة الاحتلال الاسرائيلي ومحاسبته على جرائمه".

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس Christophe Ena/ AP

وأكّد محللون سعوديون أنّه على الجامعة العربية ألا تكتفي ببيانات تدين الهجمات على المدنيين في غزة، مع أنه من غير الواضح كيف يمكن للتكتل العربي أنّ يؤثر على مجرى الأحداث على الأرض. وقال المحلل السعودي سليمان العقيلي "هذا الاجتماع (الجامعة العربية) سيكون ناجحا إذا أدى إلى أي صيغة للضغط على إسرائيل لوقف الحرب. وإلا فلن ينجح". وتابع بقوله "الحاجة الملحة الآن هي وقف الحرب".

من المتوقع أن يؤدي حضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قمة منظمة التعاون الإسلامي الأحد إلى اهتمام خاص بالتكتل المكون من 57 دولة. وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيسي إلى السعودية منذ اتفاق التقارب الذي أُعلن عنه في آذار/مارس بوساطة صينية، وأنهى استعادة العلاقات الثنائية بعد توقف دام سبع سنوات.

إيران لا تدعم حماس فحسب، بل تدعم حزب الله والمتمردين الحوثيين في اليمن الذين يخوضون حربًا مع التحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015.

ومع ذلك تتفق الرياض وطهران، القوتان الإقليميتان البارزتان، على دعم الفلسطينيين علنًا، وهي نقطة تم التأكيد عليها في الاتصالات الرسمية في أول مكالمة بين رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد خمسة أيام من اندلاع الحرب.