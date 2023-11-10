شاهد: "لا أزمة إنسانية في غزة".. إسرائيل تنفي منع إدخال مساعدات إلى القطاع عبر مصر

بقلم: يورونيوز

يفصل معبر نيتسانا الحدودي بين منطقة العوجة في مصر ونيتسانا في إسرائيل، ويخصص لعبور السلع الغذائية والبضائع. ويقول الجيش الإسرائيلي إن المركبات التي تصل من مصر تخضع للتفتيش وبمجرد الموافقة عليها، يُسمح للمساعدات الإنسانية بالعودة إلى رفح والدخول إلى غزة.

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وبحسب السلطات الإسرائيلية، فقد دخلت 700 شاحنة إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، بمعدل بضع عشرات كل يوم، ويشرف على هذه العملية وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).

وقال رئيس هيئة تنسيق الشؤون المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية موشيه تيترو، الخميس، أن "الوضع ليس سهلاً ويوجد تحديات في القطاع" لكنه أصر على "عدم وجود أزمة إنسانية في غزة".

وشدد على أن إسرائيل "في حالة حرب"، مضيفاً أن حماس "اختارت فتح هذه الحرب" بشن هجوم غير مسبوق في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي تصريحات تيترو مخالفة لما يُجمع عليه العالم باستثنائه، وخلافاً لما تؤكده المنظمات الدولية وكل ما توثقه الكاميرات من كوارث وجوع وانعدام مياه الشرب، فضلا ًعن المستشفيات التي تلفظ حالياً أنفاسها الأخيرة.

وبحسب العقيد، واصلت إسرائيل تنسيق إيصال إمدادات المساعدات وإجلاء الجرحى إلى مصر، وأضاف أن المرة الوحيدة التي توقفت فيها حركة المرور كانت "عندما أوقفتها حماس".

وبعد ساعات من تعليق تيترو، قالت الولايات المتحدة إن إسرائيل وافقت على لزوم هدنة يومية لبضع ساعات في شمال قطاع غزة للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالخروج من المنطقة، مستبعدة في المقابل وقف إطلاق نار.