شاهد: متظاهرون يحرقون علمي إسرائيل والولايات المتحدة في مسيرة في البرازيل

بقلم: يورونيوز

شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أمس الخميس مسيرة دعم للفلسطينيين شهدت حرق علمي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

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وكان المتظاهرون قد طلوا الأعلام باللون الأحمر في إشارة إلى الدماء المسالة جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وخرج المئات من المتظاهرين في المسيرة الداعمة للفسلطينيين، حيث نددوا بالعملية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية بغلاف القطاع.

وندد المتظاهرون بإسرائيل والولايات المتحدة الداعمة لها.

وتدخلت الشرطة البرازيلية بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين عقب إحراق الأعلام.

وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد أدان قتل الأطفال في غزة كمان انتقد الأمم المتحدة لعدم قدرة مجلس الأمن على التوصل لقرار لوقف إطلاق النار.

وتشن إسرائيل حملة قصف مدمر على قطاع غزة وباشرت قواتها منذ 27 تشرين الأول/نوفمبر عملية برية في شماله، ردا على هجوم غير مسبوق نفذه عناصر من حركة حماس داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كما تعرّض ما يقارب 240 شخصًا من إسرائيليين وأجانب للخطف وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.