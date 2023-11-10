"أنقذوا فلسطين"..آلاف الأردنييين يتظاهرون دعماً للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

تظاهر الآلاف، يوم الجمعة، في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المحافظات دعماً للفلسطينيين، وطالبوا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل بلا هوادة منذ هجوم حماس الدامي قبل أكثر من شهر

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وانطلقت تظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة في ظل تواجد أمني كثيف.

وقالت رولا الحروب، وهي عضو سابق في مجلس النواب التي شاركت في المظاهرة، في حديث لوكالة فرانس برس: "نريد من الحكام العرب ثلاثة مطالب: وقف العدوان على غزة فوراً، وفتح المعابر، وإرسال قافلة إغاثة عربية مشتركة من 22 دولة، وأن تأخذ الدول العربية قراراً بأنّ المقاومة الفلسطينية ليست تنظيمات إرهابية وإنما حركات تحرر وطنية".

"أوقفوا قتل الأطفال في غزة"

وهتف المتظاهرون الذي تجاوز عددهم الألفي شخص، بحسب الشرطة، "يا مقاوم يا حبيب اضرب اقصف تل ابيب" و"أمريكا هي هي، أمريكا رأس الحية" و"التطبيع خيانة، وادي عربة خيانة، السفارة خيانة" و"شعب الأردن يا جبار وادي عربة أكبر عار" في إشارة إلى معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994.

ورفع المتظاهرون أعلاماً أردنية وفلسطينية، ولافتات كتب عليها بالإنكليزية "فلسطين حرة" و"أوقفوا قتل الأطفال في غزة" و"أنقذوا فلسطين".

كما تظاهر الآلاف من أنصار الحركة الإسلامية في منطقة جبل الزهور في جنوب عمان للتنديد باستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الذي قدر عددهم بثلاثة آلاف شخص، بحسب الشرطة، أعلامًا أردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها "غزة رمز العزة"، و"أوقفوا العدوان"، و"إغلاق سفارة الاحتلال وطرد السفير وإلغاء اتفاقية وادي عربة".

وشارك المئات في تظاهرات مماثلة في محافظات إربد (شمال)، ومعان والكرك والطفيلة (جنوب) والزرقاء (شمال شرق).

"كارثة إنسانية غير مسبوقة"

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.

واستدعى الأردن في الثاني من الشهر الحالي سفيره لدى إسرائيل، مندداً بـ"الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة"، كما أعلم إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.

وقتل جرّاء القصف الإسرائيلي أكثر من 10800 شخص في قطاع غزة، بينهم أكثر من 4400 طفل، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة الخميس.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم مدنيون سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كما احتجز عناصر حماس حوالى 240 شخصاً رهائن بينهم إسرائيليون وأجانب.