كيف تتعامل إسرائيل مع مستشفيات قطاع غزة؟ وماذا يقول القانون الدولي؟

بقلم: يورونيوز

يستهدف جيش الدولة العبرية مستشفيات قطاع غزة والمناطق المحيطة بمختلف أنواع القصف والحصار، ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 35 يوما، مما يهدد بانهيار تام للنظام الصحي وخاصة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين على المستشفيات.

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وقصف الجيش الإسرائيلي 3 مستشفيات الجمعة، بما في ذلك مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.

وأدى قصف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال إلى اندلاع حريق كبير في الطابق السفلي للمستشفى وبعض مرافقه، علما بأن الجيش الإسرائيلي يحاصر المكان منذ الخميس.

كما قصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة مساء الخميس ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان نشرته الخميس: " أن القصف تسبب بحالة من الذعر بين المرضى والجرحى وآلاف النازحين فيه،... خاصة بعد استهداف مستشفيي (النصر) و(الرنتيسي) للأطفال، بقصف طال الأقسام الداخلية فيهما، والتسبب بخروج (بنك الدم) في غزة عن الخدمة".

وأدانت وزارة الخارجية الإندونيسية الهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت الإنسانية والمراكز الصحية والمستشفيات.

قناصة إسرائيليون يستهدفون مستشفى القدس

أعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء اطلاق قناصة إسرائيليين النار على مستشفى القدس في غزة.

وقالت الهيئة المذكورة "إن قناصة الاحتلال يستهدفون مستشفى القدس ويطلقون النار بشكل مباشر على المتواجدين في المبنى مما أسفر عن استشهاد شخص واحد واصابة 28 شخصا أغلبهم من الأطفال".

قصف إسرائيلي لمجمع مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إسرائيل قصفت مستشفى الشفاء وأوقعت 13 قتيلًا وعشرات الجرحى يوم الجمعة في مدينة غزة".

يقع مجمّع الشفاء والذي يضم 3 مستشفيات (الجراحة والأمراض الباطنية والنسائية والتوليد إضافة لقسم للطوارئ والعناية المركزة وغيرها في النصف الشمالي من القطاع، وهو مركز للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

ولم تعلق إسرائيل الجيش على الفور على هذا الهجوم.

مساء الخميس، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن وحدة من قواته تنفذ عمليات كبيرة في منطقة "قريبة جدًا من مستشفى الشفاء".

قصف الجيش الإسرائيلي طابقا علويا في أحد المباني التابعة لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن "الاحتلال قصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي"، مشيرا إلى أنه "استهدف بصاروخ الطابق الأخير من المبنى الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية".

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قصفت إسرائيل سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء، ما أسفر عن مقتل 15 فلسطينا في غزة، وفق وزارة الصحة.

ويعدّ مجمع الشفاء أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، ويضم 3 مستشفيات متخصصة ويعمل فيه 25% من العاملين في مستشفيات القطاع كله.

خروج المستشفيات عن الخدمة مستشفى الصداقة التركي

أعلن مستشفى الصداقة التركي خروجه رسميا عن العمل، الأربعاء جراء قصفه من قبل الجيش الإسرائيلي ونفاد الوقود منه بالكامل.

ويعد مستشفى الصداقة التركي الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 مستشفى من أصل 35.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة في تصريح صحفي، الخميس، أن حياة 70 مريضاً بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، إذ يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو ألفي مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.

النازحون يلوذون بالمستشفيات ولكن..

بلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1,6 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).

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حذرت الأمم المتحدة من أن "نقص الطعام يثير قلقا متزايدا" مشيرة إلى أنه لم يكن بإمكان أي منظمة تقديم مساعدة للسكان في المنطقة الشمالية من قطاع غزة منذ ثمانية أيام.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن دخول 650 شاحنة مساعدات فقط في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من معبر رفح، وهي كمية "غير كافية إطلاقا".

وصرحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن "الانتهاكات الاسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 198 كادرًا صحيًا وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزًا صحيًا للرعاية الاولية عن الخدمة".

وأكدت الوزارة أن القوات الاسرائيلية "اعتقلت اثنين من سائقي الاسعاف خلال عودتهما من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر".

ماذا يقول القانون الدولي؟

قدم محام فرنسي الخميس ملفا باسم حوالى مئة منظمة من المجتمع المدني ونحو ثلاثمئة محام إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يطالب بفتح تحقيق بشأن "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ 35 يوما.

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يجدر بالذكر ان "الاستهداف المتعمد للمدنيين" محظور بموجب المبادئ الأساسية لاتفاقيات جنيف عام 1949، وأيضا في البروتوكولين الإضافيين عام 1977".

تتضمن اتفاقيات جنيف العديد من الأحكام التي تحظر الهجوم على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية مثل المساجد أو الكنائس أو المعابد اليهودية".

وتحظر المادة 3 من اتفاقية جنيف، الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، خاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، ضد الأشخاص الذي لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية".

أما المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة فتنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفاً للهجوم".

يجدر بالذكر أن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسّس المحكمة الجنائية الدولية، فيما انضمت الأراضي الفلسطينية إلى هذه المحكمة عام 2015، مما يعطي الأخيرة ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.