شاهد: فلسطينيون يحيون الذكرة الـ19 لوفاة ياسر عرفات

بقلم: يورونيوز

جرت المسيرة بمشاركة قيادات من حركة فتح، إضافة إلى بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

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نظّم مئات الفلسطينيين مسيرة في رام الله بمناسبة مرور 19 عامًا على وفاة الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات.

وجرت المسيرة بمشاركة قيادات من حركة فتح، إضافة إلى بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

زهور على قبر ياسر عرفات

وأحيت "مؤسسة ياسر عرفات"، اليوم السبت، الذكرى السنوية الـ19 لوفاته، أمام قبره في مدينة رام الله.

ووضع أعضاء من السلطة الفلسطينية، ومن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" أكاليل من الزهور على ضريح عرفات.

وقال رئيس الوزراء فلسطين محمد اشتية في كلمته ممثلًا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "نحيي ذكرى عظيمة على قلوبنا، وهي استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، ونحن نترحم على شهداء غزة، وشهداء الضفة، وشهداء المنافي والشتات".

وأضاف: نترحم على روحه في ذكراه التاسعة عشرة، وأطفال غزة في مواجهة ماكينة القتل الإسرائيلية، وكذلك الأطباء في مواجهة الجنود، والمرضى في مواجهة الموت والقتل البطيء، والمستشفيات في مواجهة معسكر جيش".

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، في كلمته: "نلتقي اليوم لنترحم على روح أبو عمار الطاهرة، وروح رفاقه، ونترحم أيضًا على آلاف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة".

وقد اقتصرت فعاليات إحياء الذكرى هذا العام بالوقفة أمام قبر عرفات، نظرًا للأوضاع في غزة.