فيديو: لا مكان آمن في غزة..ناجون يبحثون عن عائلاتهم تحت الركام بعد قصف إسرائيلي على خان يونس

بقلم: يورونيوز

قُتل ما لا يقل عن 13 فلسطينيا وأصيب العشرات بعد غارة إسرائيلية استهدفت منازل ومباني في شرق خان يونس الأحد.

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وتظهر لقطات تم تصويرها في مكان الحادث حفرة عميقة، فضلا عن الدمار والحطام التي تسبب به القصف في المنطقة الواقعة في جنوب القطاع، وهي المناطق التي طلبت إسرائيل من سكان شمال القطاع التوجه إليها.

وتقول سيدة فلسطينية ناجية: "كنا في بيتنا نستعد للنوم وقصفونا عائلتي كلها في المستشفى نساء وأطفال."

وكانت الأونروا قد نشرت في بيان لها الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، وأن ثلثا المنشآت التي تعرضت للقصف تقع جنوب وادي غزة.

بالرغم من تعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة بسبب أعداد المدنيين القتلى الهائلة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في خطاب متلفز السبت.

قُتل أكثر من 11078 فلسطينيا بينهم أكثر من 4506 طفلا في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. وبعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، لم تحدّث الوزارة حصيلة القتلى السبت، في ظل الصعوبات التي تواجه المستشفيات.