فيديو: في مشاهد تدمى لها القلوب.. أهل غزة يقيمون صلاة الجنازة على ضحايا القصف الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

بسرعة ودون وداع مطوّل، يصلي الأهالي في غزة صلاة الجنازة على ذويهم الذين سقطوا ضحية القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

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بعد مرور ستة وثلاثين يوما على بدء الحرب على غزة، تخطى عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستر بلا هوادة حتى الآن الأحد عشر ألف قتيل، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وإضافة إلى هؤلاء الضحايا، لا زال هناك حسب وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 2650 شخصا في عداد المفقودين.

وبسبب الأعداد الهائلة للضحايا الذين يسقطون يوميا، يودعهم ذووهم على عجل، ثم تقام عليهم صلاة الجنازة، قبل أن تحمّل الجثامين على متن سيارات وتدفن على عجل في مقابر جماعية.