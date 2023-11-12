شاهد: مزدوجو الجنسية وألم الانتظار عند معبر رفح الحدودي أملا في الخروج من غزة

بقلم: يورونيوز

تظهر اللقطات المصورة آلاف من مزدوجي الجنسية الفلسطينيين وهم ينتظرون عند معبر رفح الحدودي، أملا في الخروج من قطاع غزة.

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وكانت هيئة المعابر والحدود قد أعلنت السبت، أنه سيتم إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر يوم الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

ويعتبر معبر رفح، المدخل الوحيد الذي يربط بين غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية ويعد حيويا لدخول شاحنات المساعدات ولعمليات الإجلاء.

وتوقفت عمليات إجلاء الجرحى والمرضى من قطاع غزة إلى مصر يوم الجمعة وفقا لثلاثة مصادر مصرية وقال مصدر طبي مصري أن التعليق كان بسبب مشكلات في نقل الجرحى والمرضى من داخل القطاع إلى رفح.

قُتل أكثر من 11078 فلسطينيا بينهم أكثر من 4506 طفلا في القصف الإسرائيلي على غزّة، حسب وزارة الصحّة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة. وبعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، لم تحدّث الوزارة حصيلة القتلى السبت، في ظل الصعوبات التي تواجه المستشفيات.