شاهد: طيار برتغالي يوثّق صور الشفق القطبي المذهل فوق كندا

بقلم: يورونيوز

يُظهر هذا الفيديو لقطة زمنية مكونة من 1900 صورة تم التقاطها أثناء التحليق فوق كندا، على متن رحلة متجهة إلى لشبونة.

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قام طيار برتغالي بتوثيق الشفق القطبي المذهل بالكاميرا من قمرة القيادة في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

جواو مينديز هو طيار في شركة طيران TAP، الناقل البرتغالي، ولديه شغف بالتصوير الفوتوغرافي.

وفي حسابه على اليوتيوب، يشارك مقاطع فيديو سجله بالكاميرا الخاصة به أثناء بعض رحلاته الاحترافية حول العالم.

الشفق القطبي AP Photo

وتم تثبيت الكاميرا دائمًا في موضع ثابت داخل قمرة القيادة، لتسجيل صور فريدة.

ويُظهر هذا الفيديو لقطة زمنية مكونة من 1900 صورة تم التقاطها أثناء التحليق فوق كندا، على متن رحلة متجهة إلى لشبونة.

ويحدث الشفق القطبي عندما تشق جزيئات من الشمس طريقها نحو الأرض وتصطدم بالغلاف الجوي للكوكب.