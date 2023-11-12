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للمرة الثانية في غضون أسبوع.. إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية في كندا

الشرطة أمام المدرسة اليهودية في كندا
الشرطة أمام المدرسة اليهودية في كندا Copyright Ryan Remiorz/AP
بقلم:  يورونيوز
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دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس وزراء كيبك فرانسوا لوغو ورئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت إطلاق النار السابق، داعين إلى الهدوء.

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تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال بكندا الأحد لإطلاق نار من دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، وذلك للمرة الثانية في ظرف أسبوع في سياق توتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة فيرونيك دوبوك إنه "حوالي الساعة 5,00 (10,00 ت غ) تلقينا عدة اتصالات من مواطنين سمعوا طلقات نارية".

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدت "آثار طلقات على واجهة" المدرسة، وعبوات رصاص على الأرض.

صدمة في مقاطعة كيبيك

وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أنه "لم يكن هناك أحد" داخل المدرسة عند إطلاق النار، وأضافت أن شهودا رأوا سيارة تنطلق "بسرعة" بعد سماع دوي الرصاص.

وسبق أن تعرضت واجهة هذه المدرسة لحادث مماثل ليل الخميس الجمعة حين تم إطلاق النار على مدرستين يهوديتين، ما أثار صدمة في مقاطعة كيبيك حيث تقع مدينة مونتريال.

المدرسة اليهودية في كندا
المدرسة اليهودية في كنداRyan Remiorz/AP

ودان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس وزراء كيبك فرانسوا لوغو ورئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت إطلاق النار السابق، داعين إلى الهدوء.

كذلك استهدف معبد يهودي في مونتريال الأسبوع الماضي بزجاجتي مولوتوف، ما تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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