شاهد: الاحتفال بيوم الكلاب ضمن مهرجان هندوسي في نيبال

بقلم: يورونيوز

زُيّنت الكلاب في نيبال بأكاليل من الأزهار وطليت بألوان مبهرة الأحد للاحتفال بيوم مخصص لها ضمن مهرجان هندوسي.

اعلان

و"كوكور تيهار"، اليوم الثاني من مهرجان "تيهار" الذي يستمر خمسة أيام، مخصص لتقدير ولاء الكلاب ورفقتهم للبشر.

وقال رجل الأعمال سوجيت دونغول الذي احتفل بهذا اليوم في منزله لوكالة فرانس برس إن كلبه جزء من العائلة.

وأضاف حاملا كلبه وهو من نوع بولدوغ أميركي يبلغ عاماً "إنه رفيق للجميع وهو دائماً سعيد ومرح مثل الطفل. نحن نشعر بالسعادة لأنه يعيش معنا".

ويقدّم محبو الكلاب أيضاً خلال الاحتفال هدايا وألعاباً لحيواناتهم الأليفة وكلاب الشوارع.

كذلك، أقامت قوات الشرطة طقوساً خاصة لتكريم "فوج الكلاب" الذي غالباً ما يستخدم أثناء الكوارث الطبيعية وفي الكشف عن المتفجرات والمخدرات.

وقال راميش بوخاريل رئيس قسم صحة الحيوان ورعاية الكلاب في الشرطة "إنه يوم خاص"، مضيفاً "ساعدتنا كلابنا كثيراً، لذلك يشعر أفراد الأمن بالسعادة للاحتفال بهذا اليوم".