شاهد: أزيد من 20 ألفا يشاركون في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل

بقلم: يورونيوز

تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في بروكسل السبت لإظهار الدعم للفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

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وهتف العديد من المتظاهرين "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي خرجت في "يوم الهدنة" الذي تحتفل فيه بلجيكا ودول أخرى بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وهتف البعض "عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي" لاعتقادهم أنه منحاز بشكل واضح إلى اسرائيل على حساب حياة الفلسطينيين وحقوقهم.

وقامت شرطة بروكسل التي قدرت عدد المشاركين ب21 ألف شخص بمرافقة التظاهرة وأغلقت حركة المرور على طرق عدة خلال مرورها.

وقالت ريما فياض (31 عاما) وهي طبيبة تقويم أسنان لوكالة فرانس برس "نحن هنا اليوم لنطلب من العالم وقف إطلاق النار في فلسطين".

وقالت امرأة أخرى تعمل في سوبر ماركت وتبلغ 26 عاما عرّفت عن نفسها باسم كيم، إن "الاحتجاج يتعلق بإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية أمام أنظار العالم، ونحن ندعو إلى وقف هذه الإبادة".

وخرجت تظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين في بروكسل هذا الشهر منذ أن شنت إسرائيل حربها على حماس في غزة في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته الحركة الإسلامية.

وبعد خمسة أسابيع على الحرب، أعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة ضحايا هجوم حماس من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة".

وكانت السلطات أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما احتجز مقاتلو حماس ما يقارب 240 شخصًا رهائن ونقلوهم إلى غزّة.

في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، بحسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.