شاهد: الإمساك بأسد أثار الذعر إثر هروبه من السيرك بالقرب من روما

بقلم: يورونيوز

أمسكت السلطات الإيطالية السبت بأسد هرب من سيرك محلي بالقرب من روما، بعد ساعات من القلق في المنطقة جراء تجواله في شوارع مدينة قريبة من العاصمة.

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ودعا رئيس بلدية لاديسبولي التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، أليساندرو غراندو، سكان المدينة إلى ملازمة المنزل بانتظار انتهاء محاولات الشرطة وموظفي السيرك للإمساك بالحيوان الهارب.

وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيطالية، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحتها، أسداً بالغاً يسير في شوارع مهجورة في منتصف الليل.

وفي الساعة 22,30 (21,30 ت غ)، أي بعد أكثر من خمس ساعات من رسالته الأولى التي تدعو إلى الحذر، أكد غراندو على صفحته على فيسبوك أن الأسد "جرى تخديره وأسره".

وأضاف "الآن سيتم الاعتناء به من جانب موظفي السيرك"، شاكراً خدمات الطوارئ والمتطوعين الذين قدموا المساعدة خلال "هذه الساعات المقلقة للغاية".

وكتب "آمل أن تؤدي هذه الحادثة إلى زيادة الوعي، وأن نضع حداً أخيراً لاستغلال الحيوانات في السيرك".

وتحسباً لشكاوى محتملة، أوضح غراندو أنه لم يسمح بوجود سيرك للأسود في المدينة، لكنه لا يملك السلطة لمنع ذلك.