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شاهد: طبيب من ديترويت فقد 20 من أقاربه في القصف الإسرائيلي على غزة

صورة للإحدى أقارب الدكتور عماد شحاده.
صورة للإحدى أقارب الدكتور عماد شحاده. Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز مع WXYZ
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عماد شحادة طبيب أمراض الرئة ويعمل في مستشفى روتشستر هيلز بمدينة ديترويت، في ولاية ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد فقد منذ السابع من أكتوبر 20 فردا من عائلته في غزة من جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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اضطر والدا الدكتور عماد شحادة إلى النزوح من الأراضي الفلسطينية في أواخر الستينيات بسبب النزاع المسلح آنذاك. ولد شحادة في الكويت وتنقل حتى استقر في سوريا.  ثم انتقل إلى الولايات المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لمواصلة تعليمه الطبي في جامعة واين ستيت في ديترويت.

يقول شحادة إنه يشعر بالحزن الشديد لأنه لم يتمكن من إنقاذ حياة أفراد عائلته المحاصرين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

"لقد كان الأمر فظيعًا. أصعب الأوقات هي في المنزل عندما تعود من العمل. في أثناء العمل أحاول أن أشغل نفسي قدر الإمكان، حتى لا أفكر في هذه الأمور."

وبينما يعيش والداه وشقيقته الآن في الولايات المتحدة، تقطن أخته الصغرى في غزة.

وعلم من خلال أخته وعائلته وأصدقائه الآخرين أن 20 من أقاربه لقوا حتفهم في القصف والغارات الجوية منذ هجوم حماس المفاجئ غير المسبوق في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل. وقد أدى رد إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة من الموت والدمار في غزة.

يقول الطبيب: "عندما تسمع عن هذه الصراعات، ينكسر قلبك بسبب موت كل هؤلاء الأشخاص، لكن عندما يصيب شخصًا تعرفه، فالأمر مختلف تمامًا”.

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