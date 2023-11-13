لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع "سي إن إن" إلى أن نحو مئة مريض أُجلوا من مستشفى الشفاء.
تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ38، بتواصل القصف والمعارك في محيط المستشفيات بعد توغل الجيش الإسرائيلي في أحياء شمالي القطاع.
بينما تتعرض بقية مناطق قطاع غزة إلى قصف مستمر وأزمة في المياه والطعام والكهرباء، قتل حتى مساء الأحد أكثر من 11 ألفا و180 فلسطينيا، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص بحسب وزارة الصحة في غزة.
آخر تطورات الحرب
إصابة 7 جنود إسرائيليين في هجمات نفذها حزب الله
أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجمات نفذتها جماعة حزب الله اللبنانية الأحد أصابت سبعة جنود إسرائيليين و10 أشخاص آخرين.
وجاءت الاشتباكات مع استمرار تصاعد المناوشات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
غانتس يعارض استبدال نتنياهو
عارض وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس الدعوات العامة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الآن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان"، نقلا عن مصادر قريبة من غانتس.
وتقول المصادر إنه يعتبر الدعوات لإقالة نتنياهو في خضم الحرب "ليست أقل من جنون."
ومع ذلك، يعتقد غانتس بشكل راسخ بحسب المصادر أن الوقت سيأتي لإجراء مراجعة كاملة للمسؤوليات عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
إطلاق نار يستهدف مدرسة يهودية مجددا في كندا
تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال بكندا الأحد لإطلاق نار من دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، للمرة الثانية في ظرف أسبوع، في سياق توتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقالت الناطقة باسم الشرطة فيرونيك دوبوك "نحو الساعة 5,00 (10,00 ت غ) تلقينا اتصالات عدة من مواطنين سمعوا طلقات نارية".
وعندما وصلت الشرطة إلى مدرسة يشيفا غيدولا في المقاطعة الفرنسية وجدت "آثار طلقات على واجهة" المدرسة وعبوات رصاص على الأرض.
وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أنه "لم يكن هناك أحد" داخل المدرسة عند إطلاق النار، مضيفة أن شهودا رأوا سيارة تنطلق "بسرعة" بعد سماع دوي الرصاص.
وهذه المدرسة واحدة من مدرستين يهوديتين في مونتريال سبق أن تعرضتا لإطلاق نار ليل الخميس الجمعة، ما أثار صدمة في مقاطعة كيبيك.
مقتل جنديين إسرائيليين في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي إن جنديين قتلا أثناء القتال في غزة، ليصل عدد القتلى من الجنود منذ بدء العملية البرية إلى 44 جنديا.
مستشفيات غزة.. حصار ووضع مأساوي
وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس الوضع في مستشفى الشفاء بأنه "خطير" بعد "ثلاثة أيام بلا كهرباء وماء". وقال "تبادل إطلاق النار والقصف المتواصل في المنطقة القريبة (من المستشفى) يفاقم الظروف الصعبة أصلا"، مضيفا أن منظمته تمكنت من الاتصال بعاملين طبيين في مستشفى الشفاء.
واتهم الجيش الإسرائيلي حماس بمنع مستشفى الشفاء من تسلم 300 لتر من الوقود. وندد مديره محمد أبو سلمية بـ"أكاذيب"، مؤكدا أن هذه الكمية لا تكفي على أي حال "لتشغيل المولدات أكثر من ربع ساعة".
وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن المستشفيات في مدينة غزة يمكن أن تصبح "مشرحة".
من جهتها، أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "نداءً عاجلا لحماية المدنيين في غزة".
وفاة خمسة أطفال رضّع وسبعة مرضى في العناية المركزة بمستشفى الشفاء في غزة
افاد نائب وزير الصحة في حكومة حماس الاحد أن "خمسة اطفال رضع" و"سبعة مرضى في العناية المكثفة" توفوا بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.
واضاف يوسف ابو الريش "نتوقع أن يتضاعف عدد الشهداء حتى الصباح". وكان المستشفى اعلن أن 39 طفلا رضيعا لا يزالون فيه وأن ممرضين يلجأون الى التنفس الاصطناعي اليدوي لابقائهم على قيد الحياة، فيما اشار طبيب في منظمة "اطباء بلا حدود" الى أن 17 مريضا موجودون في قسم العناية المركزة.