مشاهد صادمة: الأطفال الخدج يموتون ببطء داخل مستشفى الشفاء في غزة

بقلم: يورونيوز

نشر طبيب في مستشفى الشفاء في غزة، صورة لأطفال خُدّج تم وضعهم على سرير واحد للحفاظ على درجة حرارة أجسادهم. بهذه الطريقة يحاول الأطباء الحفاظ على أرواحهم بعد أن فُصلوا عن حضاناتهم بسبب انقطاع الكهرباء.

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باتت حياة الأطفال حديثي الولادة "الخدج" في مستشفى الشفاء في غزة مهددة جراء انقطاع الأكسجين والكهرباء. وأظهرت صورة نشرها أحد الأطباء، عدداً منهم في أسّرة مشتركة بغرفة تفتقُر الوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على حياتهم، بعد أن اضطر الطاقم الطبي بمستشفى الشفاء لإخراجهم من الحضانات، بعد الانقطاع الكلي للكهرباء.

كما عمد الممرضون إلى لفهم ببطانيات الألمنيوم ووضعهم بجوار الماء الساخن في محاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة.

وكان مدير مجمع الشفاء في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية، قد حذر في في وقت سابق، من وفاة العشرات من الأطفال الخدج بالمستشفى جراء القصف الإسرائيلي.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع وفاة 6 أطفال منهم بعد قصف إسرائيلي استهدف المولد الوحيد الذي كان يعمل، محذرة من وجود خطر حقيقي على حياة 39 من الخدج الآخرين الموجودين داخل مستشفى الشفاء دون تلقيهم الرعاية الصحية المتكاملة.

وقال وكيل وزارة الصحة في حكومة حماس يوسف أبو الريش إن الممرضين يلجؤون إلى "تدليك التنفس اليدوي" لإبقائهم على قيد الحياة.

وأضاف أن مستشفيات محافظة غزة شمال القطاع باتت خارج الخدمة مع انقطاع الكهرباء بسبب النقص في الوقود، حيث تُحكم الدبابات الإسرائيلية الطوق حول مدينة غزة ومستشفياتها خصوصا، متهمة حماس بالتمركز فيها.

ولإعادة تشغيل المولدات، تشتد الحاجة إلى الوقود الذي تزداد ندرته بسبب "الحصار المُطبق" الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويعيش سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة تحت تهديد انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، مع توقع توقف مولدات وزارة الاتصالات كذلك عن العمل يوم الخميس.