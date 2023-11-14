على هامش معرض دبي.. "مصر للطيران" تطلب شراء 10 طائرات إيرباص

بقلم: يورونيوز

أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية المصنّعة للطائرات الثلاثاء أنها تلقّت طلبية من شركة "مصر للطيران" لشراء عشر طائرات من طراز "ايه 350-900"، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

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أعلنت مجموعة "إيرباص" الأوروبية المصنّعة للطائرات الثلاثاء أنها تلقّت طلبية من شركة "مصر للطيران" لشراء عشر طائرات من طراز "ايه 350-900"، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

وقالت إيرباص في بيان "سيُسافر عملاء مصر للطيران قريبًا إلى وجهات حول العالم على متن طائرات إيرباص A350-900 الجديدة، بعدما كشفت شركة الطيران عن طلبية لشراء 10 طائرات في معرض دبي للطيران".

واعتبر المدير التجاري لإيرباص كريستيان شيرر في مؤتمر صحافي خلال المعرض الذي يستمرّ حتى الجمعة، "إنها محطة مهمّة في شراكة طويلة وناجحة للغاية بين مصر للطيران وإيرباص وتاريخ يعود إلى أكثر من أربعة عقود".

وتبلغ قيمة الصفقة 3,2 مليارات دولار وفق أحدث قائمة أسعار نشرتها "إيرباص"، لكن نادرًا ما يتم تطبيقها بسبب تخفيضات تُمنح لشركات الطيران.

ولم تأخذ المجموعة المصنّعة الأوروبية التي أعلنت الاثنين تلقيها طلبية لشراء 30 طائرة من طراز "ايه 220-300" من شركة "اير بالتيك" اللاتفية المنخفضة التكلفة، حتى الآن حيّزًا كبيرًا في المعرض الذي طغت عليه صفقات منافستها مجموعة "بوينغ" الأميركية.

وأعلنت بوينغ الاثنين توقيع صفقة هائلة بقيمة 52 مليار دولار مع شركة "طيران الإمارات" لشراء 90 طائرة من نوع "777" وخمس طائرات من طراز "787 دريملاينر".

من جهتها، أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة توقيع صفقة بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ من طراز "787-9 دريملاينر"، التي ستصبح أولى طائراتها العريضة البدن.

وأكد رئيس "طيران الإمارات" تيم كلارك أن الشركة لن تشتري طائرات ايرباص "ايه 350" طالما لم تتوصل المفاوضات مع شركة "رولز رويس" المصنعة للمحركات إلى تحسين جودة هذه المحرّكات التي يعتبر كلارك أن عمرها قصير.

وقال أمام صحافيين إن شركات الطيران في المنطقة ستشتري عددًا كبيرًا من طائرات ايرباص "ايه 350-1000"، "إذا تمّ حلّ مشاكل المحرّكات".

وتسلّط "إيرباص" الضوء على تكنولوجيا تتمتّع بها طائراتها من نوع "ايه 350" تتيح استهلاك 25% أقلّ من الوقود مقارنةً بطائرات أقدم لمنافستها الأميركية "بوينغ".

لكنّ كلارك اعتبر أن المهمّ هو أن نحصل على "طائرات جيّدة" مضيفًا "قد لا تكون الأكثر تقدّمًا من ناحية التكنولوجيا ومواد التصنيع، لكن في نهاية المطاف، ما نريده هو أن تكون موثوقة".

في سياق متّصل، أعلنت "طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، الثلاثاء توقيع عقود بقيمة إجمالية تتجاوز 1,2 مليار دولار، مع مجموعة "سافران" الفرنسية.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان إن "سافران" ستزود أسطولها من طائرات إيرباص "إيه 350" وبوينغ "777 إكس-9" و"777-300" بأحدث مقاعد في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار وفق قائمة الأسعار المعلنة.