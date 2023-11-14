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شاهد: مظاهرة حاشدة بعد مقتل أول مكسيكي ثنائي الجنس

مظاهرة بعد مقتل خيسوس أوسيل باينا، والبالغ 38 عامًا في ولاية أغواسكاليينتس المكسيكية
مظاهرة بعد مقتل خيسوس أوسيل باينا، والبالغ 38 عامًا في ولاية أغواسكاليينتس المكسيكية Copyright Eduardo Verdugo/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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تظاهر آلاف المكسيكيين احتجاجا على مقتل خيسوس أوسيل باينا، والبالغ 38 عامًا في ولاية أغواسكاليينتس المكسيكية.

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أعلنت الشرطة المكسيكية مقتل أول مواطن ثنائي الجنس يحصل على جواز سفر رسمي، الإثنين في شمال المكسيك تحت ظروف غامضة.

وقالت النيابة العامة المكسيكية أن الحادثة "قد تكون مرتبطة بمسألة شخصية"، مستبعدة وجود شخص ثالث في مكان الحادث.

ويجري التحقيق لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.

يولد حاملو صفات الجنسين بخصائص جنسية لا تتلاءم مع المفاهيم الثنائية النموذجية لجسد الذكر وجسد الأنثى. ويقدر الخبراء أن ما يصل إلى 1.7 في المئة من السكان يولدون بسمات حاملي صفات الجنسين وفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأصبح باينا العام الماضي أول شخص ثنائي الجنس يحمل جواز سفر ولاية أغواسكاليينتس دون ذكر جنس حامله.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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