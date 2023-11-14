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عاجل. القضاء العراقي يقيل رئيس البرلمان (المحكمة الاتحادية العليا)

رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي Copyright Cliff Owen/ AP
بقلم:  Euronews
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القضاء العراقي يقيل رئيس البرلمان (المحكمة الاتحادية العليا)

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أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سني عراقي، في خطوة أتت بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة بانها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.

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