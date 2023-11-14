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فيديو: غزة تحول باحات الجامعات الأمريكية إلى حلبة للصراع بين المؤيدين والمعارضين للحرب

متظاهرون مناهضون للحرب تم اعتقالهم في شيكاغو
متظاهرون مناهضون للحرب تم اعتقالهم في شيكاغو Copyright Anthony Vazquez/Anthony Vazquez
بقلم:  يورونيوز
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تشهد الجامعات الأميركية في الولايات المتحدة توترا ملحوظا بين مؤيدين ومعارضين لحرب إسرائيل على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

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وتظهر اللقطات المصورة متظاهرين من الطلاب ينددون بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في جامعة

تولين في نيو أورليانز، والتي تضم حوالى 43٪ طالب من الديانة اليهودية بحسب الجامعة.

وتسببت مظاهرة في الحرم الجامعي 26 أكتوبر/تشرين الأول في شارع يمر عبر الحرم الجامعي بأعمال عنف بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين ومتظاهرين يدعمون إسرائيل.

ويقول الطلاب اليهود إن الأحداث التي وقعت في الحرم الجامعي تهدد شعورهم بالأمان.

وتقول إيدن روث، طالبة في جامعة تولين:"الكثير من أصدقائي يشعرون بالقلق من ارتداء نجمة داود أو ارتداء طاقية اليهود "الكيباه" أو حتى الدخول إلى هذا المبنى. ولكن أعتقد أنه من المهم ألا ندع الخوف يتحكم بنا."

وتواجه الجامعات انتقادات انها "لم تبذل الجهود الكافية" لاجراء نقاشات أكاديمية في الفصول الدراسية حول الأحداث الجارية.

المصادر الإضافية • أ ب

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