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شاهد: ريشي سوناك يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث أثناء عقد اجتماع لمجلس الوزراء داخل 10 داونينج ستريت في لندن، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتحدث أثناء عقد اجتماع لمجلس الوزراء داخل 10 داونينج ستريت في لندن، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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ترأس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لحكومته المعدلة التي تضم رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون.

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ومع غرق بلاده في الركود الاقتصادي وتراجع حزبه في استطلاعات الرأي مع اقتراب الانتخابات، أحدث سوناك هزة في حكومته يوم الاثنين، وعين كاميرون في منصب وزير الخارجية.

جاءت هذه الخطوة، التي وصفها أنصار سوناك بالجريئة واليائسة من قبل منتقديه، في إطار إصلاح شامل لمجلس الوزراء شهد تخلي سوناك عن وزيرة داخليته القوية والمثيرة للجدل، سويلا برافرمان، في محاولة لإعادة ضبط حكومته المتعثرة.

وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، الثالث على اليمين، يحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء داخل 10 داونينج ستريت في لندن، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.
وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، الثالث على اليمين، يحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء داخل 10 داونينج ستريت في لندن، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.AP Photo

وسيتقلد منصب وزير الخارجية  ديفيد كامرون، رئيس الوزراء السابق، ومن النادر أن يتولى زعيم سابق وغير مشرع منصبًا رفيعًا في حكومة المملكة المتحدة.

وقاد الحكومة بين عامي 2010 و2016 وأدى إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، وهو شخصية مثيرة للانقسام ويحظى بشعبية بين الجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم والذي أثار الغضب لاتهامه الشرطة بالتساهل الشديد مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

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المملكة المتحدة حكومة ريشي سوناك تعديل حكومي / تعديل وزاري ديفيد كاميرون