واشنطن تتبنى الرواية الإسرائيلية بشأن مجمع الشفاء وحماس تعتبرها ذريعة لارتكاب مزيد من "الجرائم"

بقلم: يورونيوز

نفت حركة حماس الاتّهامات التي وجّهتها إليها الثلاثاء الولايات المتّحدة باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكّدة أنّ هذه "الأكاذيب" هي "بمثابة ضوء أخضر أميركي" لارتكاب إسرائيل "مزيداً من المجازر الوحشيّة بحقّ المستشفيات".

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قالت حركة حماس في بيان: "ندين بشدّة ونرفض" الاتّهامات الأميركية، معتبرة إيّاها "بمثابة ضوء أخضر أميركي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحقّ المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على شعبنا لتهجيره من أرضه".

يأتي ذلك بعد ان اتهمت الولايات المتحدة حركة حماس، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصا مستشفى الشفاء الذي يستمر حوله القتال العنيف، وتدعي إسرائيل منذ زمن أن حماس تستخدم المستشفيات وغيرها من المرافق المدنية غطاء لعملياتها.

كما ادعى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن حركتي حماس والجهاد الاسلامي تستخدمان "مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء"، زاعما أنه هناك "أنفاق تحته لإخفاء ودعم عمليات الحركتين العسكرية".

ولا يزال آلاف الفلسطينيين المدنيين من المرضى والنازحين محتجزين داخل مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وضع وصفته الأمم المتحدة بأنه "مروع".

"كذب لتبرير الجرائم"

وتعليقا على تبني الإدارة الأمريكية المزاعم الإسرائيلية بشأن المستشفيات، قال القيادي في حركة حماس من بيروت أسامة حمدان، إن ما نشرته القوات الإسرائيلية عما اعتبرته نفقا في مستشفى أضحى مادة للتندر والسخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرا بأن حماس طلبت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قبل أسبوع تشكيل لجنة دولية "لمعاينة المشافي والوقوف على كذب الاحتلال...لتبرير جرائمه بحق القطاع الطبي".

وقال حمدان إن استهداف المنشآت الطبية يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من المستلزمات الطبية والحياة الطبيعية "دفعا لهم على الهجرة قسرا" في تكرار لمشهد النكبة لسنة 1948.

إلى ذلك قال حمدان إن المعركة ضد إسرائيل ما زالت في بدايتها و"إن القادم أعظم"، مبينا "أن الاحتلال تجاوزت خسائره 180 دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية، ومئات القتلى والجرحى في صفوف جنوده وضباطه".

وأعلنت الحرب الإسرائيلية على غزة غداة هجوم الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة الشهر الماضي، مخلفة حوالي 1200 قتيلا إسرائيليا و240 رهينة نقلتهم الفصائل إلى القطاع، في حين أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى أكثر من 11 ألف قتيل فلسطيني.