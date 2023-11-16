فيديو: هجوم على حاجز عسكري إسرائيلي قرب القدس يسفر عن 6 إصابات من قوات الإمن الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس إصابة ستة اشخاص من قوات الأمن في هجوم على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الخميس مقتل ثلاثة مسلحين هاجموا حاجزا عسكريا قرب القدس برصاص القوات المتواجدة في الموقع.

وقال قائد الشرطة كوبي شبتاي للصحافيين إن المهاجمين كانوا يحملون مسدسات وذخيرة وفؤوسا تمهيدا لتنفيذ "هجوم كبير".

وقالت الشرطة "قبل وقت قليل تمّ تلقي بلاغ عن هجوم إطلاق نار إرهابي على حاجز الأنفاق"، مضيفة أن ذلك أدى "الى إصابة ستة من الضحايا في المكان."

وأكدت خدمة الاسعاف تقديم "العلاج الطبي لعدد من الضحايا في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة والبقية في وعيهم".

وقالت الشرطة "تم نقل ستة جرحى من القوات الأمنية لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات،أحدهم أصيب بجروح خطيرة، والبقية في حالة خفيفة إلى متوسطة".

وأكدت الشرطة إن المهاجمين "وصلوا من الضفة الغربية إلى الحاجز" ويتم التحقق من هويتهم، مشيرة الى أنه تمّ ضبط مسدسين وبندقية من طراز "أم-16" استخدمها المهاجمون في العملية.

واشارت الشرطة الى انها تقوم "بعمليات التفتيش مع قوات الجيش وحرس الحدود في المنطقة لاستبعاد أي هجوم إضافي في المنطقة، وتم إغلاق الحاجز".

مقتل أكثر من 190 فلسطينيا في الضفة الغربية

وأتى الهجوم في خضم الحرب الإسرائيلية الدائرة في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على أراضي الدولة العبرية.

تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة وتفرض عليه "حصاراً كاملاً"، وبدأت عمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر. وأدى القصف الى مقتل أكثر من 11500 شخص، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، قتل أكثر من 190 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الاسرائيلية أو المستوطنين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق بيانات وزارة الصحة في مدينة رام الله.