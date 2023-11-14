مقتل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني في طولكرم

بقلم: يورونيوز

أكّد الجيش الإسرائيلي أنّ وحداته نفّذت عملية عسكرية في هذه المنطقة، من دون أن يوضح هدفها ولا حصيلتها. وقال الجيش إنه عثر على "عبوات ناسفة مزروعة على الطرق لمهاجمة قواته".

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قُتل ثمانية فلسطينيين على الأقل خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم ومخيّمها بشمال الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، حسب مدير مستشفى محلّي ووزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد أمين خضر، مدير مستشفى "ثابث ثابت" مقتل شبان "تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً خلال عملية نفّذها الجيش بمدينة طولكرم ومخيّم طولكرم للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لاحق ارتفاع عدد القتلى في المدينة إلى سبعة وهم "عبد معارك جربان (33 عاما)، سعيد سلمان بو طاحون (32 عاما، جهاد خالد غانم (25 عاما)، مصعب عمر الغول (21 عاما)، حازم محمد حصري (28 عاما)، محمود علي حدايدة (25 عاما)، ووليد مصيعي (26 عاما)".

ثم أضافت الوزارة في بيان منفصل بأنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، المسؤولة عن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي "باستشهاد الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة، الذي يبلغ من العمر 20 ربيعا، من بلدة الشيوخ، برصاص الاحتلال قرب مدخل بلدة بيت عينون بالخليل، فجر اليوم الثلاثاء".

من جهتهم أفاد شهود عيان عن اشتباكات عنيفة دارت خلال العملية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي فجرًا في طولكرم لتوقيف شبّان فلسطينيين.

فيما أكّد الجيش الإسرائيلي لفرانس برس أنّ وحداته نفّذت بالفعل عملية عسكرية في هذه المنطقة، من دون أن يوضح هدفها ولا حصيلتها. وقال الجيش إنه عثر على "عبوات ناسفة مزروعة على الطرق لمهاجمة قواته".

هدم منزل

وقد أظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي جنودا يداهمون مدينة طولكرم الغربية، ويهدمون شقة شخص قيل إنه عضو في حركة حماس، كان قد نفذ هجوم إطلاق نار في قرية عوريف القريبة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الإثنين عن "استشهاد المواطن عيسى علي القاضي (66 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل". وأكدت مصادر متطابقة أن القاضي هو سائق سيارة أجرة قتل وهو يقودها ولم يكن يشارك في أية مواجهات.

وعلّق الجيش الإسرائيلي على الحادثة لاحقا إذ قال إن "أحد الجنود سمع إطلاق نار ورد بإطلاق النار ... الحادث قيد المراجعة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت الخميس مقتل 14 شخصاً في يوم واحد من الاشتباكات في جنين، التي شهدت أعنف مواجهات منذ 2005 عندما بدأت الأمم المتحدة تسجيل عدد القتلى الذين سقطوا في عمليات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة منذ 1967.

وكان هؤلاء القتلى من ضمن 18 فلسطينيا قتلوا الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة، بحسب المصدر نفسه.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا لأعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة.

وتشنّ إسرائيل قصفاً مدمّراً على غزة وباشرت قواتها منذ 27 تشرين الأول/نوفمبر عملية برية في شمال القطاع، ردا على هجوم حماس.