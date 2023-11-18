EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: لحظات من الخوف والرعب بعد غارات مكثفة وقصف هستيري على شمال غزة.. أصوات مروعة

القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة Copyright KENZO TRIBOUILLARD/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

استمر القصف لمدة 15 دقيقة متواصلة، حيث استهدفت إسرائيل عدة مناطق من شمال القطاع المحاصر.

اعلان

أظهرت لقطات مصوّرة التقطت قرب المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا دقائق من الخوف أصابت سكان غزة، بعد حزام ناري نفذته القوات الإسرائيلية في القطاع مساء الجمعة.

واستمر القصف لمدة 15 دقيقة متواصلة، حيث استهدفت إسرائيل عدة مناطق من شمال القطاع المحاصر.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، مناطق من بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط المستشفى الإندونيسي، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عشرات الصواريخ التي أمطرت هذه المناطق بترتيب متزامن.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ43، مع استمرار القصف على مختلف مناطق القطاع، تزامنًا مع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الآلاف يتظاهرون في مدريد ضد صفقة رئيس الوزراء للعفو عن الانفصاليين الكتالونيين

شاهد: الفلسطينيون يخلون جباليا قسرا على عربات الدواب وسيراً على الأقدام بعد القصف الإسرائيلي العنيف

فيديو: أهالي مخيم الشابورة في رفح يبحثون عن ناجين بين الركام بعد قصف إسرائيلي

إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني