شاهد: لحظات من الخوف والرعب بعد غارات مكثفة وقصف هستيري على شمال غزة.. أصوات مروعة

بقلم: يورونيوز

استمر القصف لمدة 15 دقيقة متواصلة، حيث استهدفت إسرائيل عدة مناطق من شمال القطاع المحاصر.

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أظهرت لقطات مصوّرة التقطت قرب المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا دقائق من الخوف أصابت سكان غزة، بعد حزام ناري نفذته القوات الإسرائيلية في القطاع مساء الجمعة.

واستمر القصف لمدة 15 دقيقة متواصلة، حيث استهدفت إسرائيل عدة مناطق من شمال القطاع المحاصر.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية، مناطق من بيت لاهيا وبيت حانون ومحيط المستشفى الإندونيسي، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية عشرات الصواريخ التي أمطرت هذه المناطق بترتيب متزامن.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ43، مع استمرار القصف على مختلف مناطق القطاع، تزامنًا مع مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.