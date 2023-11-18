بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة، وفاة 24 شخصاً في مجمع الشفاء خلال يومين بسبب انقطاع الكهرباء، فيما دخلت شحنة وقود أولى إلى غزة بعد ضوء أخضر من إسرائيل. يأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع الفلسطيني.

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وأعلن مدير مستشفى ناصر في خان يونس بوسط قطاع غزة السبت أن 26 شخصاً قُتلوا في قصف استهدف ثلاثة مبان سكنية في المدينة. وقال لوكالة فرانس برس إن هذه الضربة الجوية التي وقعت في منطقة حمد أدّت أيضاً إلى إصابة 23 شخصاً بجروح خطيرة.

وأصبح مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع، محورا للعمليّة التي تنفذها إسرائيل وسط اتهامها حماس باستخدام المستشفى مركزاً للقيادة، وهو ما تنفيه الحركة. واقتحم الجيش المستشفى فجر الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 24 مريضاً توفوا في مجمع الشفاء خلال يومين "لأن المعدات الطبية الحيوية توقفت عن العمل بسبب انقطاع" الكهرباء.

تقدّر الأمم المتحدة بأن 2300 شخص ما زالوا في مجمع الشفاء. وسبق لمدير المستشفى محمد أبو سلمية أن حذّر من أن الوضع في الشفاء "كارثي".

والجمعة، قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى مروان أبو سعدة لفرانس برس إن جنوداً إسرائيليين اصطحبوه معهم إلى الطبقات السفلية للحصول على معلومات بشأن استخدام المعدات في القسم. وروى: "تقدمنا من غرفة لأخرى وكانوا يسألونني عمّا هي مخصصة له، وفجّروا شحنات ناسفة" في المكان.

ونفد الوقود لدى معظم مستشفيات غزة ما يحول دون تشغيل مولداتها.

وأتى ذلك بعيد إعلان مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي هنغبي أن مجلس الحرب "وافق بالإجماع على توصية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت (الامن الداخلي) بالامتثال لطلب الولايات المتحدة والسماح بدخول شاحنتين لوقود الديزل يوميا".

وذكر المسؤول أن شاحنات الوقود ستمر عبر معبر رفح الحدودي مع مصر من خلال وكالات الأمم المتحدة وصولاً إلى المدنيين في جنوب قطاع غزة شرط عدم وصولها إلى حماس.

وذكر مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه أن اتفاق ادخال الوقود ينص على تسليم ما يصل إلى 140 ألف لتر كل 48 ساعة، منها 20 ألف لتر مخصصة لمولدات الكهرباء للحفاظ على الاتصالات.

ومساءً، أعلنت هيئة المعابر في غزة دخول 17 ألف لتر وقود للقطاع لضمان تشغيل شبكة الاتصالات المهمة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قد شدّد على أن النظام الصحي في غزة "على وشك الانهيار"، معتبراً أن "حجم الرد الإسرائيلي يصبح غير مبرر أكثر فأكثر".